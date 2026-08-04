Ferran javno pritisnil na Barcelono: Pokazati mi mora, da me ima rada

Ferran Torres je po več tednih ugibanj prekinil molk o svoji prihodnosti in vodstvu Barcelone poslal jasno sporočilo. Šestindvajsetletni napadalec je ob govoricah o morebitnem prestopu v Paris Saint-Germain sedaj v intervjuju javno okrepil pritisk na katalonski klub.

»Barca mi mora pokazati, da me ima rada. Lahko začnejo pogajanja, na koncu pa se bomo o vsem pogovorili,« je dejal Torres.

Njegove besede težko razumemo drugače kot poziv vodstvu Barcelone, naj mu pokaže, koliko ga v resnici ceni in kako močno si ga želi zadržati. V ospredju ne bodo le finančni pogoji, temveč tudi njegov prihodnji položaj v moštvu.

Torresov pogajalski položaj je toliko močnejši, ker mu pogodba poteče 30. junija 2027. Če sodelovanja ne bo podaljšal, se bo lahko v začetku prihodnjega leta z drugimi klubi začel pogovarjati o prestopu brez odškodnine po koncu sezone.

PSG mu krepi pogajalski položaj

Torres govoric o zanimanju PSG ni skušal utišati. Nasprotno, zanimanje evropskega velikana je sprejel kot potrditev svoje vrednosti.

»Kadar si te želijo klubi, kot je PSG, je to nekaj pozitivnega. Z Barcelono imam pogodbo. Res je, da v nogometu nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, vendar je dobro, da lahko zaradi veljavne pogodbe počakam in se odločim sam,« je povedal.

Pri Barceloni za zdaj vztrajajo, da Torres ni naprodaj in da ostaja pomemben del načrtov trenerja Hansija Flicka. Klub od PSG še ni prejel uradne ponudbe, prav tako igralec vodstvu ni sporočil, da želi oditi.

Pogovore o podaljšanju pogodbe naj bi Katalonci začeli septembra, ko bo prestopni rok že končan in bo finančni položaj kluba jasnejši. Po poročanju španskih medijev mu nameravajo ponuditi podobne pogoje, kot jih ima zdaj, prav pri tem pa bi se lahko pogajanja zapletla.

Španec po uspešni sezoni in največjem trenutku svoje kariere očitno pričakuje več kot zgolj formalno podaljšanje sodelovanja. Na svetovnem prvenstvu je s Španijo osvojil naslov, v finalu proti Argentini pa je v podaljšku dosegel edini gol na tekmi.