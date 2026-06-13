Kaj je skrivnost Ronalda in Messija, zakaj Yamal nosi povoj

Vsaki dve leti, ko sta na vrsti evropsko ali svetovno prvenstvo, se za nogomet postopoma ogreje tudi masa ljudi, ki so nad njim obupali, ko so prvič vprašali, kaj je ofsajd, in so slišali kvečjemu za Ronalda in Messija. Ne, Beckham ne igra več ...

Zanimive zgodbe, ki niso nujno povezane z rezultatom, se širijo med ljudmi kot požar in kar naenkrat se vsi pogovarjajo samo še o najpomembnejši postranski stvari na svetu. Glavna »tržna niša« so seveda ženske, ki na nogometaše gledajo z malce drugačnimi očmi. Kdo so zvezdniki, okrog katerih naj bi se dvigalo največ prahu? In kaj so njihove posebnosti? Več v ...