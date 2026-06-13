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Kaj je skrivnost Ronalda in Messija, zakaj Yamal nosi povoj

Sedem egov, ena lovorika, kakšni so glavni zvezdniki svetovnega prvenstva zunaj igrišča? Mali vodič za nogometne laike ...
Lionel Messi in Cristiano Ronaldo bosta zaznamovala še en mundial. FOTO: Narinder Nanu/AFP
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Lionel Messi in Cristiano Ronaldo bosta zaznamovala še en mundial. FOTO: Narinder Nanu/AFP
Peter Zalokar
13. 6. 2026 | 08:00
13. 6. 2026 | 08:02
10:57
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Vsaki dve leti, ko sta na vrsti evropsko ali svetovno prvenstvo, se za nogomet postopoma ogreje tudi masa ljudi, ki so nad njim obupali, ko so prvič vprašali, kaj je ofsajd, in so slišali kvečjemu za Ronalda in Messija. Ne, Beckham ne igra več ...

Zanimive zgodbe, ki niso nujno povezane z rezultatom, se širijo med ljudmi kot požar in kar naenkrat se vsi pogovarjajo samo še o najpomembnejši postranski stvari na svetu. Glavna »tržna niša« so seveda ženske, ki na nogometaše gledajo z malce drugačnimi očmi. Kdo so zvezdniki, okrog katerih naj bi se dvigalo največ prahu? In kaj so njihove posebnosti? Več v ...

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Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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