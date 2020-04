FOTO:Cristiano Ronaldo le najbolj znan nogometaš, ki ga ne bi bilo v Ljubljano

Kek že ostal brez Turčije, Albanije, Portugalske in Malte

Matjaž Kek bi letos obiskal Kišinjov, Atene in Prištino. FOTO: Leon Vidic

Žreb je Slovenijo umestil v skupino C3 in določil naslednji urnik tekem: Slovenija – Grčija (3. 9.), Slovenija – Moldavija (6. 9.), Kosovo – Slovenija (10. 10.), Moldavija – Slovenija (13. 10.), Slovenija – Kosovo (13. 11.) in Grčija – Slovenija (16. 11.). Bomo videli, ali bodo Kekovi fantje letos spoznali Kišinjov, Atene in Prištino …

Koronavirus je začasno preprečil gostovanje Portugalske v Ljubljani, posledično so ostali Slovenci prikrajšani za obisk slovitega Cristiana Ronalda. FOTO: Reuters

141 dni je do prve tekme Slovenije v ligi narodov, ko bi morala Ljubljano obiskati Grčija.



Ne gre (še) za uradno stališče Fife

Victorja Montaglianija dobro pozna Aleksander Čeferin. FOTO: Marko Feist

Bo reprezentančni nogomet naredil dodaten prostor klubskemu in bo »mrknil« s koledarja za leto 2020? To je eden od možnih scenarijev po mnenju enega od vodilnih mož Svetovne nogometne zveze (Fife), ki vztraja pri rešitvi, po kateri bi letos morali najprej vrniti v klasični ritem večino klubskih tekmovanj.Fifa je odpovedala marčevski in junijski termin za igranje tekem nacionalnih selekcij, kar v prevodu pomeni, da je izbrana vrstaostala brez načrtovanih prijateljskih tekem s Turčijo, Albanijo, Malto in Portugalsko. »Po novem« naj bi bili resno ogroženi tudi septembrski, oktobrski in novembrski termini za igranje reprezentančnih tekem, s čemer bi postavili pod vprašaj tudi Uefino ligo narodov 2020/21. Ljubljana ne bi bila prikrajšana le za mojstrovine portugalskega zvezdnika, pač pa bi bila tudi ob tekme z Moldavijo, Grčijo in Kosovom.»Po mojem mnenju bi bilo morebitno igranje reprezentanc precejšen izziv za vse nas v nogometni družini. Ne toliko zavoljo zdravstvenih izzivov oziroma zaradi zagotavljanja varnega igranja tekem v kontekstu koronavirusa, bolj gre za otežena prihodnja letalska potovanja in druge mednarodne premike potnikov,« je prepričankanadski podjetnik, od leta 2016 predsednik Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), posledično tudi podpredsednik Fife.Prav Montagliani je vodja posebne delovne skupine na Fifi, ki proučuje možnosti za letošnji koledarski urnik v nogometu: »V prednost moramo postaviti domači nogomet. Ničesar še nismo odpisali, september je še vedno predviden za igranje reprezentančnih tekem, toda na mizi je prav vse. Nisem prepričan, da nam je aktualni trend v svetu naklonjen …«Treba je poudariti, da ne gre za uradno stališče Fife, pač pa za neuradni vir, do katerega se je dokopal španski športni dnevnik As. Gre za eno od možnih rešitev za nogomet, pri čemer pa bi Fifa le stežka sprejela kakršnokoli odločitev brez soglasja Uefe. O tem je dobro informiran tudi Uefin predsednik, ki ohranja tesne vezi z Montaglianijem. Ne nazadnje je Montagliani lani med prvimi javno čestital Čeferinu za vnovično izvolitev na čelo Uefe, konec prejšnjega meseca pa bi morala s Čeferinom v New Yorku voditi tudi forum o nogometni integriteti.Montagliani je ob tem potrdil selitev premiernega klubskega svetovnega prvenstva »Super24« z junija 2021 na junij 2022, kar je nedavno napovedal že predsednik Fife, potem ko mu ni preostalo drugega po odločitvi Uefe o preložitvi eura za leto dni. Klubsko SP bi tako igrali manj kot pol leta pred SP v Katarju. Klubsko SP bo junija 2022 na Kitajskem, format že dolgo kroži po nogometnem zakulisju: osem od skupno 24 klubov naj bi prispevala Evropa, vsako evropsko moštvo bi igralo v svoji skupini, zmagovalci osmih skupin bi napredovali v četrtfinale …