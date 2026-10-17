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Nogomet

Fifa bi ukinila Trumpovo nagrado

Pri Mednarodni nogometni zvezi so manj kot leto po prvi podelitvi odprli vprašanje prihodnosti priznanja, končna odločitev bo znana decembra.
Donald Trump in Gianni Infantino sta v zadnjih letih razvila tesen odnos, predsednik Fife pa je ameriškega predsednika večkrat javno pohvalil. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Galerija
Donald Trump in Gianni Infantino sta v zadnjih letih razvila tesen odnos, predsednik Fife pa je ameriškega predsednika večkrat javno pohvalil. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
B. P.
17. 10. 2026 | 14:48
17. 10. 2026 | 14:52
3:12
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Le slabo leto po tem, ko je predsednik Mednarodne nogometne zveze (fifa) Gianni Infantino z velikim pompom predstavil novo Fifino nagrado za mir in jo kot prvemu podelil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, prihodnost priznanja zdaj ni več gotova. Do decembra naj bi bilo jasno, ali bo nagrada sploh še obstajala in kdo bi jo v prihodnje lahko prejel.

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Fifa je po četrtkovem zasedanju svojega sveta v Zürichu uradno sporočila, da je pregled nagrade zaupala odboru za družbeno odgovornost. Končna odločitev naj bi padla na naslednjem zasedanju sveta 16. decembra v Dohi.

Po poročanju Guardiana razprava ni ostala le pri morebitnih spremembah pravil. Nekateri člani sveta so zahtevali popolno ukinitev nagrade, drugi pa želijo predvsem odstraniti njen politični element. Če bi prevladala prva možnost, bi Trump ostal njen prvi in edini dobitnik.

Nagrado napovedali novembra, Trump jo je dobil mesec pozneje

Fifa je nagrado z uradnim imenom FIFA Peace Prize – Football Unites the World predstavila šele novembra lani. Takrat jo je opisala kot vsakoletno priznanje posameznikom, ki so z izjemnimi dejanji prispevali k miru in povezovanju ljudi po svetu.

Že mesec pozneje je bilo jasno, kdo bo njen prvi prejemnik.

Infantino je Trumpu zlati pokal, medaljo in priznanje izročil 5. decembra med žrebom skupin za svetovno prvenstvo v Washingtonu. Predsednik Fife je takrat Američanove napore za mir označil za izjemne in mu zagotovil podporo nogometne skupnosti.

Toda način izbire prvega dobitnika je hitro sprožil vprašanja. Postopek nominacije in odločanja ni bil javno predstavljen, podelitev priznanja aktualnemu ameriškemu predsedniku pa je odprla tudi vprašanja o politični neodvisnosti krovne nogometne organizacije. Fifa namreč v svojih pravilih poudarja načelo politične nevtralnosti, prav tesen odnos med Infantinom in Trumpom pa je bil v zadnjih mesecih večkrat tarča kritik.

Politiki bi lahko ostali brez možnosti za nagrado

Ena od možnosti, ki naj bi jo zdaj obravnavali pri Fifi, je precejšnje prestrukturiranje nagrade. Namesto svetovnih političnih voditeljev bi jo lahko v prihodnje prejemali ljudje iz nogometa, ki so s svojim delom pomembno prispevali k družbeni povezanosti in odgovornosti. Po takšnem scenariju bi nova pravila izrecno prepovedala podelitev nagrade politikom.

Fifina podpredsednica in predsednica angleške nogometne zveze Debbie Hewitt je po zasedanju potrdila, da želijo dobiti odgovore predvsem o tem, zakaj je bila nagrada sploh ustanovljena, kako je bila sprejeta odločitev o prvem prejemniku in ali naj jo Fifa še naprej podeljuje.

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FifaGianni InfantinoDonald TrumpFifina nagrada za mirFIFA Peace Prize – Football Unites the WorldDebbie HewittZürich

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