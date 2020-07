FIFA bo 1,3 milijarde evrov razdelila do januarja

Mednarodna nogometna zveza FIFA je danes odobrila sklep, s katerim bo nacionalnim zvezam, ki jih je prizadel novi koronavirus, razdelila 1,3 milijarde evrov. Zavezala se je, da bo finančno pomoč izplačala do januarja 2021.



FIFA bo zvezam razdelila 1,3 milijarde evrov pomoči in posojil. Vsaka od njenih članic bo do januarja 2021 prejela do 1,3 milijona evrov, od tega bo dobrih 400.000 evrov namenjenih za ženski nogomet. Poleg tega bodo lahko zveze zaprosile tudi za brezobrestno posojilo, in sicer v višini do 35 odstotkov letnih prihodkov oziroma največ pet milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov).

Ta sredstva bodo na voljo za vzpostavitev domačih klubskih tekmovanj, ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, nastopanje državnih reprezentanc v predvidenih tekmovanjih in administrativne stroške.



FIFA se je zavezala, da bo v primeru dodatnih stroškov in podaljšanja koronske krize zvezam namenila še več denarja za pomoč.