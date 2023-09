Fifa bo sto delovnih mest preselila v ZDA

Svetovna nogometna zveza (Fifa) bo več kot 100 delovnih mest osebja, vključno s pravnim oddelkom, preselila iz Züricha v Miami. S tem bo krovna mednarodna zveza skušala okrepiti svoja prizadevanja za decentralizacijo. Vodstveni organ svetovnega nogometa je že preselil del svojega oddelka velikih članskih združenj v Pariz in pred kratkim odprl pisarne v Miamiju za pomoč pri organizaciji svetovnega prvenstva 2026, ki bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Ti uradi bodo zdaj s stalnim prihodom osebja, ki dela v štirih različnih oddelkih, prevzeli večjo vlogo. Na Florido se bodo preselili tudi pravni oddelki skupaj s pravosodnimi organi organizacije. Miami je za Fifo v luči naslednjega mundiala veljal za strateško lokacijo glede na bližino 41 združenj članic v regiji Concacafa, ki pokriva Severno in Srednjo Ameriko ter Karibe, in enostavne povezave z Južno Ameriko.

Sedež Fife bo ostal v Zürichu

Poleg svetovnega prvenstva bodo ZDA leta 2025 gostile tudi razširjeno klubsko svetovno prvenstvo. Osebje Fife je novico o selitvi prejelo v torek preko elektronskega poročila. Tiskovni predstavnik Fife je potrdil, da se osebje seli v Miami.

»Fifa je globalna upravna organizacija in nekateri oddelki so bili obveščeni o načrtovani selitvi v novo stalno pisarno v Miamiju. To je v skladu z globalno vizijo organizacije, ki ima 211 združenj članic. Imamo novi pisarni v Miamiju in Singapurju poleg naše pisarne v Parizu in uradov za regionalni razvoj po vsem svetu, sedež pa ostaja v Zürichu,« je povedal tiskovni predstavnik Fife.