Ne več Nemci, zdaj vedno na koncu zmagajo Španci

»Kdor zna, zna, in mi znamo,« bi si nosilno pesem mladinske filmske uspešnice Gremo mi po svoje lahko prepevali španski nogometaši. Igrali so po svoje in tudi zmagali so po svoje. S taktično premišljeno in tehnično dovršeno igro so nalili pesek v francoski motor, štirje napadalni mušketirji so bili razoroženi. Evropski prvaki bodo po zmagi z 2:0 v Dallasu favoriti tudi v nedeljskem velikem finalu v New Jerseyju oz. New Yorku, kjer bodo lovili svoj drugi naslov svetovnih prvakov po tistem iz leta 2010 v Južni Afriki, na katerem je nastopila tudi Slovenija.

»Nogomet je preprosta igra. Dvaindvajset mož se 90 minut podi za žogo, na koncu pa vedno zmagajo Nemci,« je nekoč dejal legendarni angleški napadalec Gary Lineker. To je veljalo včasih, zdaj bi ta ugotovitev bolje pristajala Špancem. Nazadnje so na tekmi, ki je štela, izgubili 28. marca 2023 proti Škotski v kvalifikacijah za EP 2024. Od takrat so odigrali 38 tekem ter vmes osvojili ligo narodov (2023) in euro 2024.