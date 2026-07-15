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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Ne več Nemci, zdaj vedno na koncu zmagajo Španci

Španija je v polfinalu SP nadigrala pred tem na videz neranljivo Francijo. Mbappe: nismo si zaslužili; De la Fuente: Ti fantje težke stvari naredijo preproste.
Mikel Oyarzabal se je veselil prvega gola za Španijo. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Mikel Oyarzabal se je veselil prvega gola za Španijo. FOTO: Franck Fife/AFP
Peter Zalokar
15. 7. 2026 | 12:26
15. 7. 2026 | 13:45
6:16
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»Kdor zna, zna, in mi znamo,« bi si nosilno pesem mladinske filmske uspešnice Gremo mi po svoje lahko prepevali španski nogometaši. Igrali so po svoje in tudi zmagali so po svoje. S taktično premišljeno in tehnično dovršeno igro so nalili pesek v francoski motor, štirje napadalni mušketirji so bili razoroženi. Evropski prvaki bodo po zmagi z 2:0 v Dallasu favoriti tudi v nedeljskem velikem finalu v New Jerseyju oz. New Yorku, kjer bodo lovili svoj drugi naslov svetovnih prvakov po tistem iz leta 2010 v Južni Afriki, na katerem je nastopila tudi Slovenija.

»Nogomet je preprosta igra. Dvaindvajset mož se 90 minut podi za žogo, na koncu pa vedno zmagajo Nemci,« je nekoč dejal legendarni angleški napadalec Gary Lineker. To je veljalo včasih, zdaj bi ta ugotovitev bolje pristajala Špancem. Nazadnje so na tekmi, ki je štela, izgubili 28. marca 2023 proti Škotski v kvalifikacijah za EP 2024. Od takrat so odigrali 38 tekem ter vmes osvojili ligo narodov (2023) in euro 2024.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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