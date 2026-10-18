Infantino od Putina do Trumpa: zavidal bi mu tudi Sončni kralj

Ko predsednik svetovne športne organizacije v desetih letih zgradi sistem, v katerem se nadzor umakne njegovi volji, to ni več tema za športne strani, temveč za resno razpravo o oblasti in odgovornosti. V zadnjih dneh so razkritja o Gianniju Infantinu, od načina delitve razvojnih milijonov do spornega projekta prodaje dela prihodnjih komercialnih pravic Fife v višini 20 milijard dolarjev, odprla vprašanje, ali je nogomet dobil svojega Ludvika XIV. in svoj Versailles ob Züriškem jezeru.

Komentar razgrinja, kako je Fifa z 211 članicami postala mreža odvisnosti, zakaj so se mu obrnile proti tudi evropske velesile, kaj pomenijo dodatna »nevidna« plačila v višini 1,72 milijona dolarjev in kako v to sliko sodi Donald Trump. Bralec izve, zakaj se bo ključna bitka za prihodnost svetovnega nogometa odvila leta 2027 – in ali ima Infantino sploh resnega tekmeca.