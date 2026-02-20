Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo vodila 75 milijonov dolarjev (71,25 milijonov evrov) vreden sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi, ki so bili uničeni v vojni med Izraelom in Hamasom, sta v četrtek sporočila ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino.

Trump je novico napovedal na prvem srečanju Odbora za mir, institucije, v kateri sodelujejo njegovi tesni zavezniki, ki so trenutno osredotočeni na obnovo Gaze. »Z veseljem sporočam, da bo Fifa pomagala zbrati skupno 75 milijonov dolarjev za projekte v Gazi. Kmalu bomo podrobno predstavili projekt in če bom lahko, se vam bom na kakšnem nogometnem dogodku pridružil. Spoštujem vas, izboljšujete pogoje, na stadione pripeljete največje zvezdnike na svetu, ki naju po zvezdništvu prekašajo,« je Infantinu, ki je bil prisoten na dogodku, in nasploh nogometu polaskal Trump.

Pozneje v četrtek je Fifa objavila izjavo, v kateri je navedla več podrobnosti, vključno z načrti za izgradnjo nogometne akademije, novega nacionalnega stadiona z 20 tisoč sedeži ter več deset igrišč.

V sporočilu za javnost Fifa Trumpove številke 75 milijonov dolarjev ni omenila, je pa potrdila, da bo sredstva zbrala pri mednarodnih voditeljih in institucijah. Infantino je s Trumpom vzpostavil tesne vezi in mu na žrebu svetovnega prvenstva decembra podelil prvo nagrado Fifa za mir.