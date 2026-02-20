  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump sta na srečanju Odbora za mir sta napovedala sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi.
Fifa je predstavila načrte za izgradnjo nogometne akademije, novega nacionalnega stadiona z 20 tisoč sedeži ter več deset igrišč. FOTO: Saleh Salem/Reuters
Galerija
Fifa je predstavila načrte za izgradnjo nogometne akademije, novega nacionalnega stadiona z 20 tisoč sedeži ter več deset igrišč. FOTO: Saleh Salem/Reuters
Š. R., STA
20. 2. 2026 | 08:24
20. 2. 2026 | 08:29
1:56
Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo vodila 75 milijonov dolarjev (71,25 milijonov evrov) vreden sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi, ki so bili uničeni v vojni med Izraelom in Hamasom, sta v četrtek sporočila ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino.

V Trumpovem odboru za mir tudi Infantino

Trump je novico napovedal na prvem srečanju Odbora za mir, institucije, v kateri sodelujejo njegovi tesni zavezniki, ki so trenutno osredotočeni na obnovo Gaze. »Z veseljem sporočam, da bo Fifa pomagala zbrati skupno 75 milijonov dolarjev za projekte v Gazi. Kmalu bomo podrobno predstavili projekt in če bom lahko, se vam bom na kakšnem nogometnem dogodku pridružil. Spoštujem vas, izboljšujete pogoje, na stadione pripeljete največje zvezdnike na svetu, ki naju po zvezdništvu prekašajo,« je Infantinu, ki je bil prisoten na dogodku, in nasploh nogometu polaskal Trump.

Pozneje v četrtek je Fifa objavila izjavo, v kateri je navedla več podrobnosti, vključno z načrti za izgradnjo nogometne akademije, novega nacionalnega stadiona z 20 tisoč sedeži ter več deset igrišč.

Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

V sporočilu za javnost Fifa Trumpove številke 75 milijonov dolarjev ni omenila, je pa potrdila, da bo sredstva zbrala pri mednarodnih voditeljih in institucijah. Infantino je s Trumpom vzpostavil tesne vezi in mu na žrebu svetovnega prvenstva decembra podelil prvo nagrado Fifa za mir.

FifaGianni InfantinoDonald TrumpPalestinaIzraelGaza

Magazin  |  Svet so ljudje
INTERVJU

Sunita Williams: To ugotoviš o človeštvu, ko iz vesolja pogledaš na Zemljo

Njene korenine poleg Indije segajo v Slovenijo. Njena prababica Marija Bohinec se je iz Leš pri Tržiču preselila v ZDA, zato se Sunita v Slovenijo pogosto vrne.
Nika Vistoropski 20. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Starlinerja

Nasa: polet starlinerja resen neuspeh, astronavta sta bila v hudi nevarnosti

Vodstvo je prevzelo odgovornost za dogajanje na poletu, na katerem sta največ tvegala astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams.
Saša Senica 20. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Turizem

Štajerska postala del evropske turistične elite

Štajerska s tretjim mestom na lestvici najbolj zaželenih destinacij prehiteva Pariz in Lizbono.
20. 2. 2026 | 08:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Neureuther kritičen do prirediteljev olimpijskih iger

Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je kritiziral decentralizirani pristop, za katerega so se odločili prireditelji iger. Razočaran nad vzdušjem.
20. 2. 2026 | 08:03
Preberite več
