Fifa izbrala: »the best« so Argentinci Messi, Martinez in Scaloni

Smetano so pobrali aktualni svetovni prvaki Argentinci, slavili so Lionel Messi (najboljši nogometaš/Paris Saint-Germain), Emiliano Martínez (vratar/Aston Villa) in Lionel Scaloni (trener/selektor članske reprezentance Argentine). Nagrado za najboljšo nogometašico je prejela Španka Alexia Putellas (Barcelona), najboljša trenerka pa je po izboru Fife postala Nizozemka Sarina Wiegman, sicer selektorka Anglije.

Začetek podelitve je minil povsem v znamenju pokojne brazilske legende Peléja, vdova Marcia Aoki pa je iz rok rojaka Ronalda Nazaria prejela posebno nagrado.

V zadovoljstvo mi je, da sem spet tukaj v družbi (Karima) Benzemaja, ki ga ni z nami, in Kyliana, za katerim je izjemna sezona. Hvala soigralcem, brez katerih me danes ne bi bilo tukaj, to je priznanje za vse, kar nam je uspelo doseči skupaj,« je na odru povedal Messi. »Minulo leto je bilo zame noro, po toliko vloženega truda in vztrajanja pa mi je na koncu vendarle uspel ta podvig, ki je zame najlepši v karieri. Ni veliko igralcev, ki jim uspe, meni se je posrečilo. Res bi se rad zahvalil moji družini in rojakom, ki so nam omogočili doživetje, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Pozdrav tudi sinovom, ki me spremljajo po televiziji, zelo vas imam rad.«

Messi se je uvrstil tudi v enajsterico mednarodnega sindikata nogometašev FIFPRO, medtem ko je prednost pred Martinezom dobil belgijski vratar Thibaut Courtois (Real Madrid). Izbrali so še Maročana Achrafa Hakimija (Paris Saint-Germain), Nizozemca Virgila van Dijka (Liverpool), Portugalca Joãa Cancela (Manchester City/Bayern), Brazilca Casemira (Manchester United), Hrvata Luko Modrića (Real Madrid), Belgijca Kevina De Bruyna (Manchester City), Francoza Kyliana Mbappeja (Paris Saint-Germain) in Norvežana Erlinga Haalanda (Manchester City).

Prireditev je minila tudi v znamenju popolnega bojkota madridskega Reala, ki naj bi tako želel izraziti nestrinjanje z odločitvijo Fife, da za najboljšega ne okrona Benzemaja, temveč Messija. Spomnimo: Real je v minuli sezoni osvojil španski naslov in zmagal v ligi prvakov, za nagrado pa se je potegoval tudi Benzemajev rojak Mbappe, Argentinčev klubski kolega in drugi največji junak lanskega mundiala v Katarju. Doma so tako ostali predsednik Florentino Perez, Benzema, Courtois in Modrić.