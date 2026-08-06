Fifa je sodelovala pri projektu nogometne superlige

V zadnjih dneh je nogometna javnost veliko pozornosti namenila načrtu predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, da proda delež hčerinske družbe zasebnim vlagateljem. Ta ideja je sprožila upor državnih in celinskih zvez, ki mu je sledil krizni sestanek v Rabatu, po katerem pa so pri Fifi potrdili, da bo Švicar ostal na čelu organizacije.

Poleg tega pa je bila Fifa vpletena tudi v propadli projekt nogometne superlige, ki ga je aprila leta 2021 ustanovila dvanajsterica najmočnejših evropskih klubov. Britanski Guardian je razkril, da se je Infantino pogovarjal o preimenovanju tekmovanja v »Fifa Super League«, pogajanja pa so napredovala do oblikovanja osnutka sporazuma.

Iz osnutka, ki je nastal oktobra leta 2020, je razvidno, da je bilo vodstvo Fife, tudi Infantino, močno vpleteno v poskus superlige. Dokument določa sodelovanje med krovno organizacijo in superligo za obdobje najmanj dvanajstih let ter ustanovitev skupnega podjetja, ki bi upravljalo s komercialnimi pravicami. Vsi klubi, ki bi sodelovali v superligi, bi se morali pridružiti Svetovnemu združenju nogometnih klubov, organu, ki ga je ustanovil predsednik madridskega Reala Florentino Perez.

Predsednik krovne zveze je sicer po začetku projekta dejal, da superlige ne podpira, po pisanju časnika pa naj bi se tudi sestal z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom Evropske nogometne zveze, in po srečanju sodelavcem zatrdil, da ne bo deloval »proti nogometnim institucijam«.

Osnutek je predvideval tudi vsakoletno izvedbo razširjenega svetovnega klubskega svetovnega prvenstva Fife, ki bi se imenovalo »globalno klubsko tekmovanje« in bi potekalo v formatu izločilnih bojev ter bi bilo povezano s superligo. Lansko Fifino klubsko svetovno prvenstvo je bilo prvo v novem formatu, saj je na tekmovanju v Združenih državah Amerike nastopilo 32 ekip. Sporazum še navaja, da bi morala nova tekmovanja odobriti na kongresu zveze, prikimati pa bi jim moral tudi svet Fife. Pri oblikovanju načrta so bile državne zveze prezrte, piše Guardian.

Dvanajsterica evropskih klubov je leta 2021 ustanovila superligo. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Fifa bi dobila tudi delež v novi superligi in bi tako pridobila pravico do odločanja o spremembah formata in koledarja ter imenovanja izvršnega direktorja lige. Krovna zveza bi tudi oblikovala nov mednarodni koledar, iz poročila pa je razvidno, da je bi bila Fifa pripravljena obiti zveze pri uveljavljanju načrtov za zmanjšanje števila reprezentančnih terminov.