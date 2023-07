Fifa je klubom izplačala 187 milijonov evrov

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je razkrila, koliko denarja je izplačala klubom kot nadomestilo za nogometaše, ki so bili na svetovnem prvenstvu v Katarju. Skupni znesek je dosegel 187 milijonov evrov in je bil razdeljen med 404 klube iz 51 nacionalnih zvez. Podoben znesek je izplačala tudi po svetovnem prvenstvu v Rusiji, medtem ko se bo znesek krepko povečal za naslednja dva mundiala, leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi ter 2030.

Največ denarja so prejeli evropski klubi. Med 275 klubov se je razdelilo 142,5 milijona €. Z 21,3 milijona € sledijo klubi iz azijske konfederacije in le 13,8 milijona € iz južnoameriške. Znotraj Uefa je največ pripadlo angleškim klubom (46), in sicer 33,8 milijona €, španski so si razdelili 21,7 milijona €. Sledijo še nemški z 18,8 milijona €, italijanski s 16,7 milijona in francoski s 14,8 milijona €. Med klubi je največji prejemnik Manchester City s 4,1 milijona €, druga je Barcelona s 4 milijoni €, Bayern je prejel 3,9 milijona €, Real Madrid 3,4 milijona €.

Denarno nadomestilo je šlo za 837 nogometašev, za katere je Fifa v povprečju klubom plačala 9826 €. Največ so zaslužili klubi, ki so imeli največ finalistov, Argentincev in Francozov.