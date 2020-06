Fifa kliče k zdravemu razumu

Zürich

Marcus Thuram je pokleknil po doseženem golu. FOTO: Reuters

Fifa razume občutke nogometašev

Achraf Hakimi se je pridružil protestom. FOTO: Reuters

- Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je od vodstev nogometnih prvenstev zahtevalo, da uporabijo zdrav razum pri morebitnem kaznovanju nogometašev, ki na majicah izražajo svoja prepričanja.Fifa se je odzvala na možnost naknadnega kaznovanja nogometašev, ki so v nemški ligi po zadetkih izrazili svoje neodobravanje ob smrti(oba Dortmund),(Schalke) in(Borussia Mönchengladbach) so ob proslavljanju zadetkov opozorili na rasno diskriminacijo ter neenakost v družbi.Zapisi »pravica za Floyda« in klečanje kot protest neenakosti v družbi pa sodijo v sklop političnih sporočil, ki jih na igriščih prepoveduje Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab).»Fifa v popolnosti razume občutke in pomisleke nogometašev v luči tragičnih okoliščin smrti Georga Floyda,« je krovna nogometna zveza zapisala v izjavi za javnost in zahtevala, da lige upoštevajo širši kontekst dogajanja v družbi. »Zakoni igre, ki so potrjeni s strani Ifaba, morajo biti ustrezno interpretirani v vodstvih lig, pri čemer zahtevamo uporabo zdravega razuma in razumevanja širše slike glede na zadnje dogodke po svetu,« je še sporočila Fifa.Nemška nogometna zveza (DFB) po navedbah AFP že preiskuje igralce v skladu s pravili Ifaba, medtem ko je predsednik DFBdejal, da razume njihova dejanja. »Nedopustno je, da so ljudje diskriminirani zaradi barve kože. Če zaradi tega umirajo, sem ob tem osebno prizadet. Žrtve rasizma potrebujejo našo solidarnost,« je dodal Keller.Po smrti Georga Floyda, ki je 25. maja umrl po posredovanju policistov, v ZDA in po svetu potekajo številni protesti proti rasni diskriminaciji in splošni neenakosti v družbi. Šport pa je, kot v številnih zgodovinskih primerih, postal oder za politično izražanje in odzive športnikov.