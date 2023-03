Fifa mora biti bolj transparentna in spremeniti odnos do članic

Predsednik Nemške nogometne zveze (DFB) Bernd Neuendorf je bil eden od delegatov, ki na nedavnem kongresu Fife niso podprli Giannija Infantina za predsednika Fife. Neuendorf namreč ni dobil odgovorov na vprašanja, ki jih zastavlja Fifi več mesecev. »Kaj je z migrantskimi središči v Katarju? Kaj je s fondom, ki je bi obljubljen za delavce? Je Savdska Arabija vpletena v žensko svetovno prvenstvo, je med sponzorji Fife?« je Neuendorf izpostavil le nekaj vprašanj.

Odnos slab od lanskega marca

Odnos med DFB in Infantinovo Fifo je slab od lanskega marca, ko so Nemci izrazili skrb za delavce v Katarju, nemški nogometaši pa so med mundialom opozorili na težavo tako, da so z dlanmi pokrili svoja usta. »Fifa mora postati bolj transparentna in spremeniti odnos do svojih članic,« je zatrdil Neuendorf, ki se bo naslednji teden na kongresu Uefe potegoval za sedež v svetu Fife iz evropske kvote.