Fifa na visoke cene vstopnic odgovarja z novo kategorijo

Potem ko je nogometne navijače po vsem svetu pošteno razjezila krovna nogometna zveza Fifa s svojim sistemom določanja zasoljenih cen za vstopnice za svetovno prvenstvo, je krovna zveza zdaj naredila korak za pomiritev. Del vstopnic za SP bo Fifa ponudila po enotni ceni 60 dolarjev oziroma 51 evrov, tudi za finale.

Fifa je ta program cenejših vstopnic predstavila danes ob robu razglasitve najboljših v letu 2025 v Dohi. Te vstopnice bodo namenjen navijaškim klubom oziroma navijačem, ki so včlanjeni v združenja privržencev reprezentanc. Prav v teh organizacijah, ki združujejo najzvestejše privržence, so z ogorčenjem ugotavljali, da do ogled v živo za njihove člane precejšen finančni zalogaj, med drugim so cene vstopnic za finale že dosegle minimalno ceno 3400 evrov.

A je Fifa zdaj sporočila, da bo za deset odstotkov vstopnic, ki jih bo vsaka udeleženka SP dobila kot del nacionalne kvote, zagotovila enotno ceno 60 dolarjev. Dogovor je Fifa dosegla po pogovorih s predstavniki udeleženk v Dohi, svet Fife bo sicer o tem odločal na sredinem zasedanju.

Vendar bo takšen cenik pomagal le peščici navijačev, ugotavlja dpa, saj karte za nacionalno kvoto pomenijo le osem odstotkov kapacitete vsakega stadiona, tako da bo večina gledalcev še vedno pri nakupu prepuščena zakonitostim Fifinega tržnega sistema določanja cen. Kot so še dodali, bo Fifa odgovornost za razdelitev teh cenovno ugodnih vstopnic prevalila na posamezne nogometne zveze udeleženk. V svoj bran sistema tržnega določanja cen pa je Fifa pojasnila, da ima v zadnji fazi prodaje vstopnic kar 20 milijonov zahtevkov za nakup.

Nagradi Fife Dembeleju in Bonmatijevi

Poleg nove cene vstopnic je razglasila tudi najbolšega igralca in igralko, ki sta prejela nagrado Fife. Med nogometaši je bil izbran napadalec francoskega Paris Saint-Germaina, Ousmane Dembele, med nogometašicami pa Španka Aitana Bonmati.

Dembele in Bonmatijeva, ki trenutno okreva po poškodbi in se ni udeležila prireditve, sta po mnenju Fife in njenega glasovanja najbolj zaznamovala nogometno leto 2025. Dembele je svojemu klubu med drugim pomagal do prvega naslova v ligi prvakov, v sezoni, ki mu je prinesla nagrado, pa je slavil še v francoskem prvenstvu, pokalu in evropskem superpokalu.

Dembele je v izboru za najboljšega premagal soigralce Hakimija, Nuna Mendesa in Vitinho ter Harryja Kana iz Bayerna, Kyliana Mbappeja iz Reala Madrida, Cola Palmerja iz Chelseaja, Pedrija, Raphinho in Lamina Yamala iz Barcelone ter Mohameda Salaha iz Liverpoola, ki so bili v ožjem Fifinem izboru za nagrado.

Bonmatijeva je Fifino nagrado dobila za dosežke kot članice španske izbrane vrste, ki je na letošnjem Euru izgubila šele v finalu, ter na klubski sceni, kjer je z Barcelono v Španiji osvojila vse tri domače lovorike. Trenerja leta sta tokrat strateg PSG Luis Enrique in selektorka evropskih prvakinj Angležinj Sarina Wiegman.