Fifa namerava med članice razdeliti več kot šest milijard

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) načrtuje velikansko delitev sredstev med svoje članice. Ameriška tiskovna agencija AP se sklicuje na dokument Fife, v katerem je navedeno, da ta namerava članicam med letoma 2027 in 2030 razdeliti 6,35 milijarde ameriških dolarjev (5,6 milijarde evrov).

AP poroča, da naj bi posamezne nacionalne zveze prejele občutno višje izplačilo v višini 25 milijonov dolarjev (22,3 milijona evrov). Fifa izplačila utemeljuje z velikim komercialnim uspehom svetovnega prvenstva, namen pa je »spodbujati naložbe v razvoj nogometa v vseh 211 članicah, celinskih konfederacijah in pri drugih deležnikih«.

Napoved mnogi vidijo kot novo spretno potezo Giannija Infantina pri nabiranju glasov v boju za nov predsedniški mandat na čelu Fife, kjer Švicar celo močno presega zahteve svojih kritikov. Evropska nogometna zveza, najostrejša Infantinova kritičarka, je v okviru svežnja ukrepov za celovite reforme ob velikih dobičkih od svetovnega prvenstva predsednika Fife med drugim pozvala, naj vsaki nacionalni zvezi izplača najmanj deset milijonov dolarjev. Švicar tem zdaj očitno ponuja še precej višji znesek.

V dokumentu naj bi bilo po poročanju AP navedeno, da bo finančni načrt decembra dokončno oblikoval svet Fife, marca 2027 pa naj bi ga potrdil kongres. Prav na tem kongresu v Maroku želi kontroverzni Infantino znova kandidirati za predsednika svetovne nogometne zveze. Njegovi nasprotniki za zdaj še niso predstavili svojega kandidata.

Švicar je tarča ostrih kritik zaradi samostojne odločitve o načrtu trženja in komercialnega izkoriščanja svetovnega prvenstva. Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina s številnimi podporniki zahteva, da se Infantinovo vodenje Fife konča. A 56-letni Infantino ima trenutno še vedno dovolj močno podporo, predvsem zaradi zaveznikov iz Afrike, Azije, Južne Amerike in Oceanije, obljuba še višjih sredstev pa bo podporo še okrepila, navaja AP.