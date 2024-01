Fifa ne bo uživala davčnih olajšav v Franciji

Kako dolgo bo Svetovna nogometna zveza (Fifa) še ohranila sedež svoje regijske pisarne v Parizu? To se sprašujejo v nogometnem zakulisju, potem ko je francosko ustavno sodišče razsodilo, da Fifa – kot tudi Fiba in podobne organizacije – za delovanje svojega urada v Parizu ne bo oproščena plačevanja davčnih dajatev, saj bi bilo to v nasprotju s francosko ustavo. Francoski predsednik Emmanuel Macron se je zavzemal za ohranitev Fifinih davčnih olajšav, saj želi, da bi še večji del Fife pritegnil nazaj v Pariz, leta 1904 kraj ustanovitve organizacije, ki ima od leta 1932 sedež v Zürichu.

Infantinov načrt za krepitev vezi s 56 članicami iz Afrike

Časopis Le Monde je februarja 2022 razkril, da delovanje Fife v Parizu ne bo predmet davka od dohodka pravnih oseb in prispevkov za socialno varnost, saj so dejavnosti Fife v francoski prestolnici obravnavane kot »nekomercialne in neprofitne«. Toda nova odločitev ustavnega sodišča pomeni, da bodo morali zaposleni pri Fifi plačevati socialne prispevke v Franciji, kar bo podražilo njeno delovanje v Parizu. Fifa v Švici plačuje – podobno kot nekatere druge športne organizacije – 12-odstotno davčno stopnjo na dobiček, zaposleni pa plačujejo standardni davek na dohodek v državi.

Leta 2018 sta se Macron in predsednik Fife Gianni Infantino dogovorila za selitev dela delovanja Fife v Pariz. Junija 2021 sta Macron in Infantino uradno odprla Hotel de la Marine kot pariško bazo Fife, ki je bila prenovljena v štirih letih, delno tudi zaradi financiranja v višini 130 milijonov evrov iz Katarja, države gostiteljice svetovnega prvenstva 2022. Širitev Fife v Francijo je bila sicer del Infantinovega načrta za krepitev vezi z njenimi 56 članicami iz Afrike.