Fifa nima dovolj? Naprodaj delež mundiala za 20 millijard evrov

Fifa naj bi pripravljala prodajo pomembnega manjšinskega deleža v novi komercialni družbi, vredni približno 20 milijard dolarjev. Po poročanju Financial Timesa želi krovna svetovna nogometna organizacija unovčiti izjemen komercialni uspeh svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, The Times pa je projekt označil kar za Infantinov načrt prodaje deležev v mundialu.

Fifa naj bi pri pripravi posla sodelovala z bankirji JP Morgan, cilj pa je zbrati več milijard dolarjev z vstopom zunanjih vlagateljev. Ti bi v novi komercialni strukturi dobili približno 20-odstotni delež. Nova družba naj bi upravljala oziroma tržila komercialne pravice, povezane z največjimi Fifinimi tekmovanji, predvsem svetovnim prvenstvom.

Več denarja za zveze, širša podpora pri volitvah

Organizacija pod vodstvom Giannija Infantina naj bi v aktualnem štiriletnem ciklu ustvarila najmanj 13 milijard dolarjev prihodkov, tudi zaradi letošnjega mundiala. To je velik skok v primerjavi s prejšnjim ciklom, v katerem so prihodki Fife znašali 7,6 milijarde dolarjev.

Letošnje svetovno prvenstvo so zaznamovale tudi različne vzporedne predstave. FOTO: Angela Weiss/AFP

Po navedbah Financial Timesa bi denar od prodaje deleža Fifi omogočil večja nakazila nacionalnim zvezam članicam. To je tudi eden ključnih vzvodov Infantinove politične moči: več denarja za zveze pomeni širšo podporo pri volitvah in reformah. Po poročanju The Timesa pa naj bi se v razpravah pojavljala tudi možnost, da bi Infantino postal nekakšen »komisar« nove družbe.

Načrt naj bi bil predmet pogovorov tudi s Trumpovo administracijo. To daje zgodbi dodatno politično težo, saj je odnos med Infantinom in Donaldom Trumpom že med mundialom sprožil vrsto vprašanj – od Fifine nagrade za mir Trumpu do primera Folarina Baloguna in Trumpove navzočnosti ob podelitvi pokala.

Bo naprodaj tudi znameniti pokal? FOTO: Lee Smith/Reuters

Fifa je formalno švicarska neprofitna organizacija, toda takšen načrt bi jo še bolj približal modelu globalne športno-medijske korporacije. V zadnjih letih je že razširila klubsko svetovno prvenstvo, zdaj razmišlja tudi o širitvi mundiala z 48 na 64 reprezentanc, ob tem pa naj bi iskala način, kako v svoj najdonosnejši produkt pripeljati zunanji kapital.

Podoben model ločevanja komercialnih dejavnosti v posebne družbe so že uporabile nekatere nogometne lige, med njimi španska in francoska. Toda pri Fifi je vložek večji: ne gre za nacionalno prvenstvo, temveč za svetovno prvenstvo, simbol nogometa in najmočnejši športni dogodek planeta.

Gianni Infantino in Donald Trump FOTO: Angela Weiss/AFP

Zato kritiki opozarjajo, da bi lahko bil takšen poseg »jedrska bomba« za nogomet. Strah je jasen: če zunanji vlagatelji dobijo delež v komercialnem srcu mundiala, bo pritisk po več tekmah, več formatih, več televizijskih terminih, dražjih vstopnicah in še agresivnejši monetizaciji postal še močnejši.

Mundial le še donos za vlagatelje?

Fifa projekt predstavlja kot priložnost za rast prihodkov in več denarja za nogomet po svetu. Toda v resnici se odpira veliko večje vprašanje: ali svetovno prvenstvo ostaja javna nogometna dediščina 211 članic Fife ali postaja finančni produkt, v katerem bodo vlagatelji pričakovali donos.

Po najbolj komercialnem mundialu v zgodovini Infantino očitno ne zmanjšuje hitrosti. Nasprotno: Fifa naj bi zdaj iskala način, kako uspeh turnirja spremeniti v novo, več milijard dolarjev vredno strukturo. Mundial ni več le turnir. Postaja sredstvo, ki ga je mogoče zapakirati, ovrednotiti in prodati.