Fifa odpira vrata Rusiji, Uefa jih zapira: nov spor nogometnih velikanov

Rusija je po napadu na Ukrajino leta 2022 izginila z največjih nogometnih odrov. Fifa in Uefa sta suspendirali njene reprezentance in klube, zato ruska izbrana vrsta po izključitvi iz dodatnih kvalifikacij ni nastopila na svetovnem prvenstvu v Katarju, ostala pa je tudi brez kvalifikacijskega cikla za mundial 2026.

Zdaj se je vprašanje ruske vrnitve znova znašlo na mizi. Povod je odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki je začasno odpravil suspenz Ruskega olimpijskega komiteja. S tem se je odprla pot za širšo vrnitev ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, predvsem v kvalifikacije za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

V nogometu pa je položaj precej bolj zapleten. Fifa je nakazala, da bo novo odločitev MOK preučila, Uefa pa naj bi bila pripravljena blokirati morebitno vrnitev ruskih ekip v evropski nogomet.

Fifa razmišlja, Uefa zavira

Svetovna nogometna zveza je po odločitvi MOK sporočila, da bo »analizirala odločitev, preden se bo v sodelovanju z relevantnimi deležniki odločila o naslednjih korakih«. Predsednik Fife Gianni Infantino je bil že februarja precej jasen, ko je govoril o morebitni ponovni vključitvi ruskih ekip. »Ta prepoved ni dosegla ničesar, ustvarila je samo še več frustracije in sovraštva,« je takrat dejal.

Aleksander Čeferin ne želi tvegati notranjih razdorov v evropski nogometni zvezi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Toda v Evropi takšen pogled nima veliko podpore. Uefa se uradno še ni podrobno odzvala, a v več nacionalnih zvezah naj bi prevladovalo prepričanje, da realnih možnosti za vrnitev ruskih ekip v evropski nogomet za zdaj ni. Posebej odločno naj bi se vrnitvi Rusije še naprej upirale nekatere največje zahodnoevropske zveze, med njimi angleška, nemška in francoska.

To je za Rusijo ključna ovira. Svetovno prvenstvo je res tekmovanje pod okriljem Fife, toda evropske kvalifikacije vodi Uefa. Če evropska krovna organizacija ne popusti, bi ruska vrnitev v kvalifikacije ostala tako rekoč nemogoča.

Čeferin pred občutljivo odločitvijo

V središču dogajanja je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Vprašanje ruske vrnitve je za evropsko nogometno zvezo politično izjemno občutljivo, saj bi lahko sprožilo odpor številnih članic.

Uefa je že pred tremi leti poskušala omehčati stališče in razmišljala o vrnitvi ruskih mlajših selekcij na evropska tekmovanja. Načrt pa je po ostrem odzivu številnih članic hitro padel v vodo. Zato se zdi malo verjetno, da bi Uefa v tem trenutku tvegala nov notranji upor. Vojna v Ukrajini še traja, številne evropske države pa rusko vrnitev vidijo kot prehitro normalizacijo države, ki je bila zaradi invazije izključena iz večine mednarodnega športa.

Fifa in Uefa že na nasprotnih bregovih

Morebitna ruska vrnitev bi lahko odprla nov zaostren spor med Fifo in Uefo. Odnosi med organizacijama so že napeti, tudi zaradi zadnjih sporov okoli svetovnega prvenstva in vprašanj pristojnosti pri disciplinskih odločitvah.

Donald Trump se je znašel pod plazom kritik po tem, ko je Infantina prosil za pregled rdečega kartona Folarina Baloguna. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Odločitev MOK je pomembna, a ne avtomatična. Mednarodni olimpijski komite je resda odpravil suspenz Ruskega olimpijskega komiteja, vendar je posameznim mednarodnim zvezam prepustil odločitev, kako bodo ravnale. Nekatere zveze ruskim športnikom še vedno ne dovoljujejo nastopov, druge odpirajo vrata pod določenimi pogoji.

Tudi MOK še ni sprejel dokončne odločitve o tem, ali bi lahko Rusija na olimpijskih igrah nastopila s svojo zastavo, barvami in himno. Ruski športniki so na zadnjih olimpijskih igrah nastopali kot nevtralni tekmovalci, brez državnih simbolov. V nogometu pa je dodatna težava ekipna narava tekmovanj. Vrnitev posameznih športnikov je eno, vrnitev reprezentance in klubov pa nekaj drugega.