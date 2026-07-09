  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Fifa odpira vrata Rusiji, Uefa jih zapira: nov spor nogometnih velikanov

Fifa vprašanja ruske vrnitve ne želi zapreti, Uefa pa za zdaj ostaja glavna ovira na poti nazaj v evropske kvalifikacije.
Gianni Infantino je z Vladimirjem Putinom sodeloval pri organizaciji svetovnega prvenstva v Rusiji leta 2018. FOTO: Alexander Nemenov/AFP
Galerija
Gianni Infantino je z Vladimirjem Putinom sodeloval pri organizaciji svetovnega prvenstva v Rusiji leta 2018. FOTO: Alexander Nemenov/AFP
Blaž Potočnik
9. 7. 2026 | 11:42
9. 7. 2026 | 12:24
4:31
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Rusija je po napadu na Ukrajino leta 2022 izginila z največjih nogometnih odrov. Fifa in Uefa sta suspendirali njene reprezentance in klube, zato ruska izbrana vrsta po izključitvi iz dodatnih kvalifikacij ni nastopila na svetovnem prvenstvu v Katarju, ostala pa je tudi brez kvalifikacijskega cikla za mundial 2026.

image_alt
Pariz trepeta pred ponovitvijo leta 2022: policija s posebnimi ukrepi

Zdaj se je vprašanje ruske vrnitve znova znašlo na mizi. Povod je odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki je začasno odpravil suspenz Ruskega olimpijskega komiteja. S tem se je odprla pot za širšo vrnitev ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, predvsem v kvalifikacije za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

V nogometu pa je položaj precej bolj zapleten. Fifa je nakazala, da bo novo odločitev MOK preučila, Uefa pa naj bi bila pripravljena blokirati morebitno vrnitev ruskih ekip v evropski nogomet.

Fifa razmišlja, Uefa zavira

Svetovna nogometna zveza je po odločitvi MOK sporočila, da bo »analizirala odločitev, preden se bo v sodelovanju z relevantnimi deležniki odločila o naslednjih korakih«. Predsednik Fife Gianni Infantino je bil že februarja precej jasen, ko je govoril o morebitni ponovni vključitvi ruskih ekip. »Ta prepoved ni dosegla ničesar, ustvarila je samo še več frustracije in sovraštva,« je takrat dejal.

Aleksander Čeferin ne želi tvegati notranjih razdorov v evropski nogometni zvezi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Aleksander Čeferin ne želi tvegati notranjih razdorov v evropski nogometni zvezi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Toda v Evropi takšen pogled nima veliko podpore. Uefa se uradno še ni podrobno odzvala, a v več nacionalnih zvezah naj bi prevladovalo prepričanje, da realnih možnosti za vrnitev ruskih ekip v evropski nogomet za zdaj ni. Posebej odločno naj bi se vrnitvi Rusije še naprej upirale nekatere največje zahodnoevropske zveze, med njimi angleška, nemška in francoska.

To je za Rusijo ključna ovira. Svetovno prvenstvo je res tekmovanje pod okriljem Fife, toda evropske kvalifikacije vodi Uefa. Če evropska krovna organizacija ne popusti, bi ruska vrnitev v kvalifikacije ostala tako rekoč nemogoča.

Čeferin pred občutljivo odločitvijo

V središču dogajanja je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Vprašanje ruske vrnitve je za evropsko nogometno zvezo politično izjemno občutljivo, saj bi lahko sprožilo odpor številnih članic. 

Uefa je že pred tremi leti poskušala omehčati stališče in razmišljala o vrnitvi ruskih mlajših selekcij na evropska tekmovanja. Načrt pa je po ostrem odzivu številnih članic hitro padel v vodo. Zato se zdi malo verjetno, da bi Uefa v tem trenutku tvegala nov notranji upor. Vojna v Ukrajini še traja, številne evropske države pa rusko vrnitev vidijo kot prehitro normalizacijo države, ki je bila zaradi invazije izključena iz večine mednarodnega športa.

Fifa in Uefa že na nasprotnih bregovih

Morebitna ruska vrnitev bi lahko odprla nov zaostren spor med Fifo in Uefo. Odnosi med organizacijama so že napeti, tudi zaradi zadnjih sporov okoli svetovnega prvenstva in vprašanj pristojnosti pri disciplinskih odločitvah.

Donald Trump se je znašel pod plazom kritik po tem, ko je Infantina prosil za pregled rdečega kartona Folarina Baloguna. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
Donald Trump se je znašel pod plazom kritik po tem, ko je Infantina prosil za pregled rdečega kartona Folarina Baloguna. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Odločitev MOK je pomembna, a ne avtomatična. Mednarodni olimpijski komite je resda odpravil suspenz Ruskega olimpijskega komiteja, vendar je posameznim mednarodnim zvezam prepustil odločitev, kako bodo ravnale. Nekatere zveze ruskim športnikom še vedno ne dovoljujejo nastopov, druge odpirajo vrata pod določenimi pogoji.

image_alt
Oblak dobil 40-milijonsko okrepitev iz vrst evropskega prvaka

Tudi MOK še ni sprejel dokončne odločitve o tem, ali bi lahko Rusija na olimpijskih igrah nastopila s svojo zastavo, barvami in himno. Ruski športniki so na zadnjih olimpijskih igrah nastopali kot nevtralni tekmovalci, brez državnih simbolov. V nogometu pa je dodatna težava ekipna narava tekmovanj. Vrnitev posameznih športnikov je eno, vrnitev reprezentance in klubov pa nekaj drugega.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Zvezdniki na robu kazni: 17 igralcev mora paziti na vsak prekršek

Največ skrbi imajo pri Maroku in Angliji, nov rumeni karton pa bi lahko marsikaterega zvezdnika stal nastopa v polfinalu.
Blaž Potočnik 9. 7. 2026 | 08:19
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Zahović že sestavil šampionsko zasedbo, Olimpija upa, da jo ima

Obrisi največjih po klavrni minuli sezoni in deset dni pred novo se že vidijo. Med vijolične tudi Žan Karničnik.
Gorazd Nejedly 9. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Norveška – Anglija?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Norveška – Anglija
8. 7. 2026 | 14:57
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Po zmagi Argentine

Mourinho brez dlake na jeziku o sojenju v Atlanti: Ne vidim poražencev

Jose Mourinho o kraji sredi belega dne. VAR bi moral prinašati pravičnost, ne kaosa. Vse sporne odločitve so šle v korist Argentine in na škodo Egipta.
8. 7. 2026 | 14:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Argentina – Švica?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Argentina – Švica.
8. 7. 2026 | 14:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Komentar

Messi jih lahko reši sam, kaj pa Haaland in Kane? (VIDEO)

Komentar: ocenili smo obete najboljših osmih reprezentanc. Aleš Čeh: Francija deluje najmočneje, presenetila me je Belgija.
Jernej Suhadolnik 8. 7. 2026 | 14:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Španija – Belgija?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Španija – Belgija.
8. 7. 2026 | 14:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

SP 2026: Napovejte zmagovalca in osvojite nagrade!

Nagradna igra: svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Oddajte svojo napoved in sodelujte v nagradni igri.
8. 7. 2026 | 14:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Francija – Maroko?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Francija – Maroko.
8. 7. 2026 | 14:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Popolna poročna pesem: Rad bi te držal za roko

Paul McCartney je mladoporočencema Taylor Swift in Travisu Kelceju zapel legendarno skladbo, ki je sprožila svetovno beatlomanijo.
8. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Sojenje

Nad njo se je izživljal devet ur

Poleg nasilništva so staremu znancu očitali še druga dejanja, kazen pa je bila nižja od predlagane.
Moni Černe 8. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Janeza Janšo čaka obnova verodostojnosti

Velik del slovenske politike je zaveze v Natu dolgo obravnaval neresno, slabše kot nujno zlo.
Peter Žerjavič 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

FifaUefaAleksander ČeferinMednarodni Olimpijski komiteGianni Infantinoolimpijske igreRusija-Ukrajina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Vodja sodnikov Fife v bran kolegom: Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v nogometu

Collina je po pritožbi Egipta odločno stopil v bran sodnikom na mundialu.
9. 7. 2026 | 12:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vzorci matičnih celic

Biobanka: Zaradi presežene kritične temperature uničeni dve tretjini vzorcev

Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina.
9. 7. 2026 | 12:11
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nordijska kombinacija

Nemška zvezdnica ostro obračunala s pristojnimi pri MOK

»Šokirana sem in jezna, ker MOK tepta vse, kar smo ustvarili. Izdaja olimpijske in športne vrednote,« je zmajevala z glavo svetovna podprvakinja iz Planice.
Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 12:03
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vreme

Prihaja nov vročinski val, ki bo staro celino spremenil v rdečo cono

Vročina se bo z zahoda razširila proti srednji Evropi, Italiji, Alpam in Balkanu. Temperature bi lahko zrasle čez 40 stopinj Celzija.
9. 7. 2026 | 11:51
Preberite več
Video
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju

Nemški guverner: Višji obrambni izdatki priložnost za avtomobilsko industrijo

Joachim Nagel v intervjuju o optimizmu glede nemškega gospodarstva, inflaciji, obrestnih merah, digitalnem evru, kapitalskem trgu ...
Nejc Gole 9. 7. 2026 | 11:46
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nordijska kombinacija

Nemška zvezdnica ostro obračunala s pristojnimi pri MOK

»Šokirana sem in jezna, ker MOK tepta vse, kar smo ustvarili. Izdaja olimpijske in športne vrednote,« je zmajevala z glavo svetovna podprvakinja iz Planice.
Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 12:03
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vreme

Prihaja nov vročinski val, ki bo staro celino spremenil v rdečo cono

Vročina se bo z zahoda razširila proti srednji Evropi, Italiji, Alpam in Balkanu. Temperature bi lahko zrasle čez 40 stopinj Celzija.
9. 7. 2026 | 11:51
Preberite več
Video
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju

Nemški guverner: Višji obrambni izdatki priložnost za avtomobilsko industrijo

Joachim Nagel v intervjuju o optimizmu glede nemškega gospodarstva, inflaciji, obrestnih merah, digitalnem evru, kapitalskem trgu ...
Nejc Gole 9. 7. 2026 | 11:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo