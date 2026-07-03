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Nogomet

Fifa osrečila Davida Beckhama, zaslužil je že preko 25 milijonov evrovc

Premori za hidracijo, sporna novost svetovnega prvenstva v nogometu, so med največje zaslužkarje uvrstili nekdanjega angleškega nogometnega zvezdnika.
Mundial denarnih presežkov osrečuje tudi Davida Beckhama. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Mundial denarnih presežkov osrečuje tudi Davida Beckhama. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
G. N.
3. 7. 2026 | 08:05
3. 7. 2026 | 08:20
3:00
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Premori za hidracijo, ena najbolj spornih novosti svetovnega prvenstva v nogometu, so med največje zaslužkarje uvrstili nekdanjega angleškega nogometnega zvezdnika in solastnika Interja iz Miamija Davida Beckhama. Po poročanju britanskega časnika Daily Mail z nastopanjem v oglasih, predvajanih med premori, je zasluži več deset milijonov evrov.

Obvezni triminutni premori v obeh polčasih so sprožili burne razprave, saj so v svetovnem nogometu novost, medtem ko so v severnoameriških športih že dolgo uveljavljena praksa. Televizijske hiše jih izkoriščajo za predvajanje oglasnih blokov, kar je ustvarilo nov in izjemno donosen oglaševalski prostor.

Beckham, ki ga je letošnja lestvica Sunday Times Rich List uvrstila med milijarderje, ostaja eden najbolj prepoznavnih obrazov svetovnega oglaševanja. V času svetovnega prvenstva nastopa v kampanjah številnih mednarodnih blagovnih znamk, med njimi Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon in Adidas.

Po oceni Patricka Risheja, direktorja programa za športni menedžment na Univerzi Washington, na katero se sklicuje Daily Mail, Beckham samo z oglasi, povezanimi s svetovnim prvenstvom, zasluži približno 25 milijonov evrov. »To potrjuje njegovo globalno prepoznavnost, izjemno tržno vrednost in univerzalno priljubljenost,« je dejal.

Rishe je poudaril, da Beckham ostaja ena redkih športnih osebnosti, ki lahko nagovarja tako širok nabor blagovnih znamk. »Je takoj prepoznaven, uživa velik ugled in velja za osebo z visoko stopnjo integritete,« je dodal.

Predsednik Fife Gianni Infantino je medtem zavrnil očitke, da so bili premori uvedeni predvsem zaradi večjih prihodkov od oglaševanja. Po njegovih besedah je glavni razlog skrb za zdravje igralcev zaradi visokih temperatur.

»Na tekmovanju, kakršno je svetovno prvenstvo, ki traja 39 dni in na katerem lahko reprezentance odigrajo do osem tekem, je pomembno, da imajo igralci priložnost za kratek počitek,« je pojasnil.

Zatrdil je tudi, da Fifa zaradi premorov ne ustvarja dodatnih prihodkov. »Vse komercialne pogodbe so bile sklenjene že precej pred začetkom prvenstva, zato za Fifo ta ukrep ne prinaša dodatnega zaslužka. Najpomembneje je, da vse reprezentance igrajo v enakih razmerah,« je sklenil.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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