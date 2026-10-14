Fifa plačala milijone za najem prostorov v Trumpovem stolpu

Julija lani je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) sredi New Yorka odprla novo pisarno v 17. nadstropju stolpnice, znane kot Trumpov stolp. Ta je sedaj po poročanju časnika New York Times večino časa prazna.

Sloviti ameriški časnik je razkril, da je Fifa takrat za prostore podpisala več kot sedemletno najemno pogodbo, vredno okoli štiri milijone evrov. Pogoji dogovora so pri nekaterih visokih uradnikih krovne nogometne organizacije vzbudili zaskrbljenost zaradi najema prostora v zgradbi, povezani z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, v zvezni državi z visokimi davki in brez jasne potrebe.

Fifa namreč že ima pisarne na Floridi, kjer od leta 2024 dalje deluje tudi oddelek za pravne zadeve in skladnost organizacije. Po pisanju medija načrtov, da bi delavce preselili v New York, trenutno ni. Prostore v Trumpovem stolpu je predsednik Fife Gianni Infantino uporabil med zadnjim zasedanjem generalne skupščine OZN, ko se je sestal s kenijskim predsednikom Williamom Rutom in predsednikom vlade Butana, Tsheringom Tobgayem.

Odnos med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Infantinom je bil pod ostrim drobnogledom, saj je med drugim Švicar Trumpu podelil Fifino nagrado za mir. Med nedavnim svetovnim prvenstvom pa je ameriški predsednik tudi poklical Infantina in ga prosil, naj znova prouči rdeči karton, ki ga je prejel ameriški reprezentant Folarin Balogun. Fifa je nato kazen odložila.