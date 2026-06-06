  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Fifa po očitkih o zaslužkarstvu spremenila sporno pravilo

Navijači so dosegli pomemben preobrat tik pred začetkom svetovnega prvenstva.
Vročina bo ena največjih spremljevalk mundiala v Severni Ameriki, zato vprašanje vode na stadionih ni le stvar udobja, temveč tudi varnosti navijačev. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Galerija
Vročina bo ena največjih spremljevalk mundiala v Severni Ameriki, zato vprašanje vode na stadionih ni le stvar udobja, temveč tudi varnosti navijačev. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
B. P., STA
6. 6. 2026 | 10:26
6. 6. 2026 | 10:28
2:40
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Približno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ponovno spremenila svoja pravila glede vnosa pijače na stadione. Navijači bodo lahko po novem na večino prizorišč prinesli plastenke z vodo, vsaj na tekmah v Združenih državah Amerike in Kanadi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

image_alt
Nemčija pred mundialom izgubila svojega čudežnega dečka

Pred spremembo bi lahko navijači plastenke z vodo kupili zgolj na stadionu, kar je sprožilo številne kritike. Nasprotniki prvotnega pravila so opozarjali, da bi lahko šlo predvsem za poskus ustvarjanja dodatnega zaslužka.

Preobrat pri pravilih je pozdravil tudi Zohran Mamdani, ki je pred kratkim v okviru Fifine turneje skupaj z Bastianom Schweinsteigerjem v New Yorku predstavil pokal svetovnega prvenstva. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Preobrat pri pravilih je pozdravil tudi Zohran Mamdani, ki je pred kratkim v okviru Fifine turneje skupaj z Bastianom Schweinsteigerjem v New Yorku predstavil pokal svetovnega prvenstva. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Dovoljena ena zaprta plastenka

»Vsi navijači bodo lahko na katero koli tekmo svetovnega prvenstva v ZDA in Kanadi prinesli eno mehko plastično plastenko za vodo za enkratno uporabo s prostornino 20 unč (590 mililitrov), ki mora biti tovarniško zaprta,« je v videoposnetku, objavljenem na spletu, dejal glavni operativni direktor Fife Heimo Schirgi.

Ob tem je pojasnil, da želi Fifa s spremembo v pravila vnesti »nekaj jasnosti«. Posode iz trde plastike in odprti kozarci še naprej ne bodo dovoljeni.

Preobrat po kritikah

Dovoljen vnos plastenk z vodo predstavlja preobrat v Fifini politiki. Krovna nogometna organizacija je še pred dnevi svojo prepoved prinašanja kakršnih koli plastenk na stadione utemeljevala z varnostnimi razlogi. Kot so pojasnjevali, naj bi bila prepoved zasnovana tako, da bi preprečila morebitne poškodbe navijačev in igralcev.

A takšna razlaga ni prepričala vseh. Predstavniki navijačev in tudi nekateri politiki so odločitev ostro kritizirali. Med njimi je bila županja Toronta Olivia Chow, ki je prepoved plastenk in zahtevo po nakupu vode znotraj stadiona označila za »čisti poskus ustvarjanja zaslužka«. V Torontu bo sicer odigranih šest tekem svetovnega prvenstva.

image_alt
Fifa po pomoti podarila 60 vstopnic za svetovno prvenstvo

Zaskrbljenost zaradi prvotnega pravila Fife je izrazil tudi župan New Yorka Zohran Mamdani. Po spremembi odločitve je za The Athletic povedal, da ga veseli, da je Fifa spremenila svojo politiko. Do pravila Fife je bil pred preobratom kritičen tudi britanski premier Keir Starmer.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Dunaj

Slovenke izgubile proti Avstrijkam: Težko je in mora biti težko, ko tako izgubiš

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na peti tekmi za svetovno prvenstvo 2027 klonila proti Avstriji, potem ko jo je doma pred tedni premagala.
5. 6. 2026 | 20:11
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Primer Mustafa Nukić

Težave Olimpije vse večje, prejeli so prepoved registracije novih igralcev

Slovenski prvoligaš je zaradi spora z nekdanjim igralcem Mustafo Nukićem s strani disciplinskega sodnika NZS prejel kazen.
5. 6. 2026 | 19:57
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Benjamin Šeško svetuje mladim nogometašem: Po zadetku bodite še bolj lačni

Slovenski napadalec je spregovoril o nasvetih, ki jih ob vrnitvi v Slovenijo da mladim nogometašem. V naslednjih tednih bo dobil nekaj novih soigralcev.
5. 6. 2026 | 18:03
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Slovenska nogometna reprezentanca

Igrali bomo s Hrvati, ki so med vodilnih 10 na svetu

Boštjan Cesar, selektor slovenskih nogometašev, pred nedeljskim izzivom s hrvaško izbrano vrsto, pri kateri ima številne prijatelje.
5. 6. 2026 | 17:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Kaj pričakovati

Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
5. 6. 2026 | 10:47
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Prve poteze Janeza Janše zmanjšujejo že tako majhno zaupanje do politike

Ministrska sestava daje slutiti, da se ne bo odpovedal kulturnemu boju, denimo prek ministrstev za izobraževanje in kulturo.
Nejc Gole 5. 6. 2026 | 11:26
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Obsežna akcija

Streli pod Šmarno goro, to je doslej znano (FOTO)

Očividci poročajo, da je pri lokalu Mio Nonno pod Šmarno goro prišlo do streljanja. Močna prisotnost policistov z avtomatskimi puškami.
5. 6. 2026 | 21:06
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Blaž Brodnjak s celotno družino kupil delnice NLB

Vrednost poslov posameznega člana znaša 20.000 evrov, kolikor je tudi omejitev na računih INR.
Karel Lipnik 5. 6. 2026 | 12:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
FRANCOSKI ŠARM

Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju John Velissarios

John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Učni pristopi

Kateder na poti na smetišče zgodovine

Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Fifasvetovno prvenstvoGianni Infantino

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Umrla je nekdanja prva dama Francije Bernadette Chirac

Za svoje delo je prejela več domačih in mednarodnih odlikovanj, med njimi naziv vitezinje legije časti, najvišjega francoskega državnega odlikovanja.
6. 6. 2026 | 11:09
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Kanada na generalki zapravila premoč

Sogostiteljica svetovnega prvenstva je v Montrealu remizirala z Irsko.
6. 6. 2026 | 11:01
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija prestregla skoraj 400 dronov, Putin za okrepitev zračne obrambe

Ukrajina je drone poslala nad številne ruske regije, medtem pa so v ruskih napadih na Ukrajino umrle najmanj tri osebe.
6. 6. 2026 | 10:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Fifa po očitkih o zaslužkarstvu spremenila sporno pravilo

Navijači so dosegli pomemben preobrat tik pred začetkom svetovnega prvenstva.
6. 6. 2026 | 10:26
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

V streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba

Preiskava incidenta v bližini lokala Mio Nonno v Šmartnem še poteka.
6. 6. 2026 | 10:07
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija prestregla skoraj 400 dronov, Putin za okrepitev zračne obrambe

Ukrajina je drone poslala nad številne ruske regije, medtem pa so v ruskih napadih na Ukrajino umrle najmanj tri osebe.
6. 6. 2026 | 10:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Fifa po očitkih o zaslužkarstvu spremenila sporno pravilo

Navijači so dosegli pomemben preobrat tik pred začetkom svetovnega prvenstva.
6. 6. 2026 | 10:26
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

V streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba

Preiskava incidenta v bližini lokala Mio Nonno v Šmartnem še poteka.
6. 6. 2026 | 10:07
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo