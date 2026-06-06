Fifa po očitkih o zaslužkarstvu spremenila sporno pravilo

Približno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ponovno spremenila svoja pravila glede vnosa pijače na stadione. Navijači bodo lahko po novem na večino prizorišč prinesli plastenke z vodo, vsaj na tekmah v Združenih državah Amerike in Kanadi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred spremembo bi lahko navijači plastenke z vodo kupili zgolj na stadionu, kar je sprožilo številne kritike. Nasprotniki prvotnega pravila so opozarjali, da bi lahko šlo predvsem za poskus ustvarjanja dodatnega zaslužka.

Preobrat pri pravilih je pozdravil tudi Zohran Mamdani, ki je pred kratkim v okviru Fifine turneje skupaj z Bastianom Schweinsteigerjem v New Yorku predstavil pokal svetovnega prvenstva. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Dovoljena ena zaprta plastenka

»Vsi navijači bodo lahko na katero koli tekmo svetovnega prvenstva v ZDA in Kanadi prinesli eno mehko plastično plastenko za vodo za enkratno uporabo s prostornino 20 unč (590 mililitrov), ki mora biti tovarniško zaprta,« je v videoposnetku, objavljenem na spletu, dejal glavni operativni direktor Fife Heimo Schirgi.

Ob tem je pojasnil, da želi Fifa s spremembo v pravila vnesti »nekaj jasnosti«. Posode iz trde plastike in odprti kozarci še naprej ne bodo dovoljeni.

Preobrat po kritikah

Dovoljen vnos plastenk z vodo predstavlja preobrat v Fifini politiki. Krovna nogometna organizacija je še pred dnevi svojo prepoved prinašanja kakršnih koli plastenk na stadione utemeljevala z varnostnimi razlogi. Kot so pojasnjevali, naj bi bila prepoved zasnovana tako, da bi preprečila morebitne poškodbe navijačev in igralcev.

A takšna razlaga ni prepričala vseh. Predstavniki navijačev in tudi nekateri politiki so odločitev ostro kritizirali. Med njimi je bila županja Toronta Olivia Chow, ki je prepoved plastenk in zahtevo po nakupu vode znotraj stadiona označila za »čisti poskus ustvarjanja zaslužka«. V Torontu bo sicer odigranih šest tekem svetovnega prvenstva.

Zaskrbljenost zaradi prvotnega pravila Fife je izrazil tudi župan New Yorka Zohran Mamdani. Po spremembi odločitve je za The Athletic povedal, da ga veseli, da je Fifa spremenila svojo politiko. Do pravila Fife je bil pred preobratom kritičen tudi britanski premier Keir Starmer.