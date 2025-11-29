Fifa pod hudim pritiskom zaradi Ronaldove pomilostitve

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bi se lahko zaradi razveljavitve kazni legendarnemu portugalskemu nogometašu Cristianu Ronaldu znašla pred resnimi pravnimi posledicami. Zvezdnik je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Irski zaradi udarca z laktom dobil neposredni rdeči karton, ki bi ga moral na stranski tir postaviti za tri reprezentančne tekme.

A Fifa je Ronaldu razveljavila preostanek kazni, ki jo je tretjinsko že odslužil, potem ko je izpustil tekmo proti Armeniji (Portugalska je slavila s kar 9:1).To seveda ni po godu nekaterim evropskim nogometnim zvezam, ki naj bi razmišljale o vložitvi skupne pritožbe na Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Lozani.

Čeprav je portugalska reprezentanca v napadu brez dvoma močnejša z Ronaldom, pa je za nasprotnike sporno predvsem dejstvo, da se pravila očitno lahko prilagajajo situaciji. Številni selektorji so že javno izrazili prepričanje, da bi kazen morala ostati nespremenjena, še posebej zaradi narave prekrška, ki ga je Ronaldo storil proti Irski. Ta se po pravilniku kaznuje s tremi tekmami prepovedi.

Dogajanje tako ponuja novo poglavje v že tako burnem odnosu med reprezentancami in krovno organizacijo. Fifa bo v naslednjih dneh verjetno pod velikim pritiskom, saj si pred začetkom pomembnega svetovnega prvenstva onkraj Atlantika ne želi dodatnih sporov, sploh če ti pritičejo enega najboljših nogometašev vshe časov.