Kandidaturo za predsednika Fife napovedal rojak Infantina

Nekdanji obrambni igralec Tottenham Hotspurs in švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je poročalo več britanskih medijev, med njimi tudi BBC.

Petinpetdesetletni Vega je prvi protikandidat aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu. Švicar je kljub številnim pozivom k odstopu zavoljo namere o prodaji lastniškega deleža pri organizaciji svetovnih prvenstev napovedal, da se bo na volilnem kongresu Fife, ki bo 18. marca prihodnje leto v maroškem Rabatu, potegoval za nov predsedniški mandat.

Infantino je prejšnji mesec dejal, da je »v celoti zavezan vodenju Fife«, potem ko so ga k odstopu pozvali Evropska nogometna zveza (Uefa), Konfederacija nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) in Azijska nogometna konfederacija (Afc).

Petinpetdesetletni Vega je prvi protikandidat aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu. FOTO: Manan Vatsyayana/Afp

Vega je nekdanji švicarski reprezentant. Na klubski sceni je v domovini igral za Grasshoppers, v Italiji za Cagliari, v Angliji za Tottenham in Watford, na Škotskem za Celtic, v Franciji pa za Creteil. Po koncu igralske kariere leta 2004 se je posvetil delu v finančnem sektorju.

»Za kandidaturo sem se odločil, ker želim ponovno združiti svetovno nogometno družino. Želim izpeljati resnične in trajne reforme, povrniti stabilnost in verodostojnost ter obnoviti zaupanje do Fife,« je besede Vege povzel BBC. Vega je o kandidaturi za najvišji položaj v Fifi razmišljal že leta 2015, po odstavitvi tedanjega predsednika Seppa Blatterja.

Leta 2019 je napovedal, da se bo za položaj pomeril z Infantinom, vendar ni zbral dovolj podpore za uvrstitev na volilni seznam. Za kandidaturo je potreboval podporo petih od 211 članic Fife.

»Kandidiram, ker me je moje življenje pripravilo na to, da služim nogometu,« je Vega zapisal v izjavi ob napovedi kandidature in dodal: »Nogomet ne pripada predsednikom ali administratorjem. Nogomet je večji od katerega koli položaja, posameznika ali institucije. Pripada ljudem in vsem igralcem, trenerjem, sodnikom, navijačem, prostovoljcem, klubom, ligam, zvezam in skupnostim, ki nogometu dajejo življenje.«

Vega je svojo izjavo sklenil z besedami, da je »nogomet na urgenci ter priključen na aparate za ohranjanje življenja.«