Fifa: Predsedniku ne izplačujemo druge plače!

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je zanikala medijska poročila o domnevnih dodatnih izplačilih plače predsedniku Gianniju Infantinu. »Fifa predsedniku ne izplačuje druge plače in izpolnjuje vse obveznosti glede razkrivanja podatkov o njegovih prejemkih,« so sporočili iz svetovne nogometne krovne organizacije.

Britanski časnik The Times je poročal, da naj bi Infantino prejemal še drugo plačo od ameriške družbe, ki jo je Fifa ustanovila za organizacijo svetovnega prvenstva. Omenjena izplačila naj ne bi bila navedena v finančnem poročilu Fife. »Fifa odločno zavrača vse trditve, da ni razkrila finančnih podatkov ali da je kršila statut organizacije. Njene računovodske izkaze neodvisno revidirajo, vsa razkritja pa so skladna z davčnimi predpisi v Švici, ZDA in drugih državah,« so poudarili pri Fifi.

Časnik The Times se sklicuje na davčno napoved družbe, ustanovljene za organizacijo svetovnega prvenstva, v kateri je navedeno, da je Infantino leta 2024 prejel še dodatnih 1,6 milijona evrov. V letnem poročilu je bilo za isto leto navedeno, da so njegovi prejemki znašali 4,274 milijona švicarskih frankov oziroma 4,6 milijona evrov. Po navedbah časnika naj bi bila dodatna izplačila v letih 2025 in 2026 morda še višja.

»O letnem plačilu predsednika Fifa in drugih pogodbenih prejemkih odloča neodvisni pododbor za prejemke,« so pojasnili pri Fifi. Najnovejše obtožbe so nove v nizu očitkov na račun prvega moža Fife, ki se je znašel pod valom kritik, potem ko je predstavil načrt trženja poslovnih dejavnosti glede organizacije svetovnih prvenstev.