Fifa pričakovala nemoten vstop, a Trump ima drugačne načrte

Politične napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom so se znova preselile na športni parket, še preden se je sploh začelo svetovno prvenstvo v nogometu.

Kot je po navedbah iranske nogometne zveze poročala nemška tiskovna agencija DPA, so ZDA zavrnile izdajo vizumov za celotno iransko delegacijo, ki naj bi se udeležila žreba za mundial. Odločitev je prišla sočasno z novimi sankcijami, ki jih je Washington uvedel proti Teheranu.

Na seznamu nezaželenih oseb so se znašli predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Tadž, selektor reprezentance Amir Galenoei in še sedem drugih uradnikov, je pojasnil tiskovni predstavnik zveze Amir-Mehdi Alavi.

Selektor iranske reprezentance Amir Galenoei se ne bo mogel udeležiti žreba v Washingtonu. FOTO: Wana News Agency via Reuters

Odločitev Washingtona je v Teheranu sprožila takojšen odziv, saj so se pri iranski zvezi nemudoma obrnili na Mednarodno nogometno zvezo (Fifa).

V Teheranu upajo na posredovanje Infantina

Iranska zveza zdaj upa, da bo predsednik Fife Gianni Infantino s svojim vplivom posredoval pri ameriških oblasteh in pomagal razveljaviti odločitev.

Kot poroča DPA, v Teheranu pričakujejo, da bi lahko prepoved odpravili v prihodnjih dveh tednih in se tako pravočasno udeležili žreba, ki bo 5. decembra v Washingtonu.

Dodatno upanje jim vliva dejstvo, da je Tadž tudi podpredsednik Azijske nogometne konfederacije (AFC) in ima menda dober odnos z Infantinom.

ZDA so zavrnile izdajo vizumov za celotno iransko delegacijo, ki naj bi se udeležila žreba za mundial. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Slednji je po poročanju iranskih medijev v začetku septembra že obljubil, da si bo Fifa prizadevala rešiti morebitne težave z vizumi.

Dogajanje je v neprijeten položaj postavilo tudi Fifo, ki se, kot navaja DPA, sklicuje na predhodne dogovore z ameriško vlado.

Krovna nogometna organizacija je namreč pričakovala, da bo Washington vsem delegacijam udeleženk svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje leto potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, omogočil nemoten vstop v državo.

Odločitev v senci novih sankcij

Zaplet je še toliko bolj nenavaden, ker je ameriški predsednik Donald Trump sicer res uvedel prepoved potovanj za državljane več držav, med katerimi je tudi Iran, a hkrati v odloku predvidel izjeme prav za velike športne dogodke.

Iranska zveza upa, da bo predsednik Fife Gianni Infantino posredoval pri ameriških oblasteh. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

V dokumentu, ki se nanaša tako na prihajajoče svetovno prvenstvo kot na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, je namreč določeno, da za športnike, trenerje, podporno osebje in njihove ožje družinske člane prepoved potovanj ne velja.

Vendar pa se odločitev o zavrnitvi vizumov dogaja sočasno z zaostrovanjem pritiskov ZDA na Teheran. Ameriško ministrstvo za finance je namreč pravkar uvedlo nov sveženj sankcij proti 21 podjetjem in 17 posameznikom, ki naj bi podpirali iranski vojaško-industrijski kompleks.

Sankcije ciljajo na mreže v Iranu, na Kitajskem, v Hongkongu, Nemčiji, Turčiji, na Portugalskem in v Urugvaju, ki domnevno Iranu dobavljajo opremo za balistične rakete, zračno obrambo in drugo vojaško tehnologijo. Ta poteza kaže na širše zaostrovanje odnosov, v okviru katerega se je očitno znašel tudi šport.