Fifa pričakuje spektakel, Lionel Messi novo nagrado

Svetovna nogometna zveza (Fifa) bo drevi v Parizu (21.00) na gala prireditvi podelila nagrade najboljšim v nogometni družini v letu 2022. V kategoriji za najboljšega nogometaša kandidirajo Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappe (PSG) in Lionel Messi (PSG), nagrado pa naj bi prejel slednji, če gre verjeti razkritju katalonskega športnega dnevnika Mundo Deportivo.

Pri dekletih so prišle v ožji izbor Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (San Diego) in Alexia Putellas (Barcelona). Potem ko so lani zaradi covida podelili nagrade na virtualen način – prejeli so jih Robert Lewandowski, Alexia Putellas, trenerja Thomas Tuchel in Emma Hayes –, Fifa letos spet želi spektakel.

Zanimivo, pri fantih gre za obdobje od 8. avgusta 2021 do 18. decembra 2022, pri dekletih za obdobje od 7. avgusta 2021 do 31. julija 2022.