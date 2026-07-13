Fifa razmišlja o širitvi, Čeferin ideji nasprotuje

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu je prvo, na katerem nastopa 48 reprezentanc, a Svetovna nogometna zveza (Fifa) že razmišlja o razširitvi formata. Predsednik Fife Gianni Infantino je namreč dejal, da bodo pri zvezi preučili širitev mundiala na 64 reprezentanc.

»Pri organizaciji svetovnega prvenstva je pomembno, da se ga pripravi za ves svet – ne le za Evropo in Južno Ameriko, ampak dejansko za ves svet. Vsaka država bi morala imeti možnost sanjati o sodelovanju na svetovnem prvenstvu,« je za švicarski medij Bluewin povedal prvi mož krovne nogometne zveze, ki je še pojasnil, da bodo pristojni organi to zadevo obravnavali po koncu svetovnega prvenstva.

Svet Fife je razširitev na 48 reprezentanc potrdil leta 2017, leta 2025 pa je Južnoameriška nogometna zveza vložila predlog, da bi na naslednjem prvenstvu nastopilo 64 reprezentanc. Mundial leta 2030 bo gostilo šest držav, večino tekem bodo odigrali v Maroku, Španiji in na Portugalskem, medtem ko bodo Urugvaj, Argentina in Paragvaj gostile po eno tekmo.

Naslednje svetovno prvenstvo bo potekalo v Španiji, Maroku in na Portugalskem. FOTO: Alex Grimm/Getty Images Via AFP

Šestinpetdesetletni Švicar je obenem tudi letošnjo razširjeno izvedbo tekmovanja označil za velik uspeh. »Vidite, da je raven ekip izjemno visoka in da se po vsem svetu še naprej dviga. Če manjšim državam ne namenite priložnosti za sodelovanje na svetovnem prvenstvu, jim bo zmanjkalo motivacije za nadaljnje izboljševanje,« je ocenil Infantino.

Idejo širitve tekmovanja podpirajo predstavniki južnoameriške zveze, medtem ko ji predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin nasprotuje. Čeferin je aprila lani dejal, da je to »slaba ideja« za svetovno prvenstvo in za evropske kvalifikacije. Ideji sta nasprotovala tudi predsednika Azijske nogometne zveze in Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov.