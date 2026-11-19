Dva triminutna premora za osvežitev z vodo bi se lahko vrnila na nogometnem svetovnem prvenstvu leta 2030. Fifa je možnost, da bi igro tako kot na letošnjem mundialu prekinili po enkrat v vsakem polčasu, predvidela v razpisni dokumentaciji za televizijske pravice. Za uvedbo premorov bo potrebna še uradna potrditev.

Na letošnjem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je Fifa premore uvedla na vseh 104 tekmah, tudi na klimatiziranih stadionih, in požela številne kritike, saj so močno vplivali na potek tekem. S tem je po lastnih zagotovilih omogočila enake tekmovalne pogoje, televizijskim hišam pa so prekinitve med igro odprle dodaten prostor za oglase.

Ameriška televizijska hiša Fox, ki je imela v ZDA izključne pravice za prenose letošnjega prvenstva, je v četrtletju do konca septembra prihodke od oglaševanja povečala za 640 milijonov dolarjev oziroma 60 odstotkov. Rast je v finančnem poročilu pripisala predvsem prenosom svetovnega prvenstva in višjim cenam oglasov.

Prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko. Po eno tekmo bodo odigrali še v Urugvaju, Argentini in Paragvaju v počastitev stoletnice prvega svetovnega prvenstva, ki ga je leta 1930 gostil Urugvaj.