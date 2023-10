Fifa sledi Uefi: mladi Rusi nazaj na nogometna igrišča

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je odpravila prepoved nastopa ruskih mladinskih reprezentanc na svetovnih prvenstvih do 17 let. Kot je danes sporočila Fifa, zveza sledi odločitvi Evropske nogometne zveze (Uefe). Uefa je prejšnji teden objavila, da bo ruskim ekipam do 17 let znova dovolila sodelovanje na turnirjih pod njenim okvirjem, vendar brez himne ali zastave oziroma državnih simbolov.

Prihajajoče svetovno prvenstvo nogometašev do 17 let pa bo potekalo brez ruske udeležbe. Za turnir, ki bo v Indoneziji od 10. novembra do 2. decembra, je že znanih 24 reprezentanc. Ruska selekcija bi se vseeno lahko uvrstila na naslednje svetovno prvenstvo U17 za nogometašice, ki bo od 16. oktobra do 3. novembra 2024 v Dominikanski republiki.

Rusija že več kot 19 mesecev vodi agresivno vojno proti sosednji Ukrajini. Od takrat je bilo ruskim športnim zvezam prepovedano sodelovanje na številnih mednarodnih tekmovanjih. Podobno je s športniki iz nekdanje sovjetske republike Belorusije, ki je zaveznica Rusije.