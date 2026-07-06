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Nogomet

Angleški zvezdnik se je poškodoval med slavjem (VIDEO)

Jordan Henderson, star 36 let, je postal prvi angleški nogometaš, ki je nastopil na štirih mundialih, ko je vstopil v igro proti Panami v skupinskem delu.
Harry Kane in Jordan Henderson sta se veselila zmage Anglije proti Mehiki. FOTO: Carl De Souza/AFP
Galerija
Harry Kane in Jordan Henderson sta se veselila zmage Anglije proti Mehiki. FOTO: Carl De Souza/AFP
Peter Zalokar
6. 7. 2026 | 15:53
2:02
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Angleški zvezni igralec Jordan Henderson si je poškodoval zapestje med slavjem po tekmi, potem ko je njegova ekipa v osmini finala svetovnega prvenstva s 3:2 premagala Mehiko. Selektor Thomas Tuchel je poškodbo označil za »resno«.

Hendersona so na posnetkih ujeli, kako preskakuje oglasno tablo na štadionu Azteca v Ciudad de Mexicu, ko se je angleška reprezentanca odpravljala proti svojim navijačem na enem koncu štadiona, da bi skupaj zapeli »Wonderwall« skupine Oasis, kar je za tri leve postalo že tradicija.

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Angleški mediji po slavju na Azteci: Največja zmaga zunaj britanskega otočja

Vendar pa mu je zdrsnila roka in po poskusu, da ublaži padec, je bilo jasno, da ga močno boli. Več soigralcev je takoj poklicalo zdravniško pomoč, Hendersona pa so nato z nosili odnesli z igrišča. »Trenutno je v bolnišnici, poškodba je precej resna,« je novinarjem povedal Tuchel.

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Navdušeni Thomas Tuchel, to moštvo ima srce in vero vase

Nekdanji kapetan Liverpoola, ki zdaj igra za Brentford, je star 36 let in je postal prvi angleški nogometaš, ki je nastopil na štirih različnih svetovnih prvenstvih, ko je vstopil v igro proti Panami v skupinskem delu. Na nedeljski tekmi ni zaigral, je bil pa v drugem polčasu kaznovan z rumenim kartonom zaradi ugovarjanja sodniku ob stranski črti.

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Angleži z desetimi možmi razblinili sanje Mehičanov

Angleška nogometna zveza je potrdila, da bo Henderson v nedeljo zvečer ostal v Ciudad de Mexicu skupaj z enim od članov strokovnega štaba, medtem ko se bo preostanek ekipe in osebja vrnil v vadbeni center v Kansas Cityju. Anglija bo v četrtfinalu v soboto igrala proti Norveški.

 

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SP 2026SP v nogometuJordan HendersonpoškodbaAnglijaangleška nogometna reprezentancašport zasebnoThomas Tuchel

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