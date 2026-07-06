Merino popeljal Špance med 8, objokani Ronaldo se poslavlja

Španska nogometna reprezentanca se je prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Španci so v osmini finala v Dallasu premagali Portugalsko z 1:0 (0:0).

Evropska prvakinja Španija, ki je v šestnajstini finala izločila Avstrijo, je še peto tekmo na tem mundialu končala brez prejetega zadetka. V obračunu, ki je bil dokaj taktičen, a s špansko pobudo, je zmagoviti gol v sodniškem dodatku dosegel Arsenalov as Mikel Merino. Portugalska, ki je v šestnajstini finala ugnala Hrvaško, je sicer imela svoje priložnosti, a končala SP.

Selektor Portugalske Roberto Martinez je tudi tokrat v začetno postavo uvrstil 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je tako verjetno odigral zadnjo tekmo na mundialih in igrišče zapustil v solzah, ob njem pa v napad še Joaa Felixa in Pedra Neta. Tudi španski selektor Luis de la Fuente z začetno postavo ni presenetil, njegov udarni napadalni trojček so sestavljali Dani Olmo, Mikel Oyarzabal in Lamine Yamal.

Španci so se veselili, Portugalci žalovali. FOTO: Tim Heitman /Reuters

Prav Oyarzabal je prvi na tekmi streljal v tretji minuti, a meril preveč po sredini, isti igralec pa je imel v osmi minuti ogromno časa in prostora v dvoboju s portugalskim vratarjem Diogom Costo, a ostal brez svojega petega zadetka na tem SP, ko jo žogo poslal mimo vrat.

V 12. minuti je z desne strani prvič poskusil tudi Ronaldo, ampak je bil Unai Simon na mestu, v 16. pa je moral Costa dvakrat resno posredovati po strelih Yamala in Alexa Baene. Sledilo je obdobje brez posebnih priložnosti, so bili pa Španci več pri žogi in aktivnejši, čeprav so Portugalci nase znova opozorili v 37. minuti, v 41. pa je Nuno Mendes z močnim strelom zadel prečko.

Po kar mirnem uvodu drugega polčasa je moral Martinez v 56. minuti poškodovanega Mendesa, ki je uspešno ustavljal Yamala, zamenjati z Nelsonom Semedom. Toda obračun je bil ob španski terenski pobudi še naprej kar izenačen in brez posebej nevarnih strelov, šele Bruno Fernandes je v 76. minuti malce zagrozil, ko je zadel zunanji del mreže.

Ronaldo ni mogel skriti čustev. FOTO: Maria Lysaker/Reuters

V končnici rednega dela sta oba selektorja še bolj osvežila svoji zasedbi, a igra je bila še vedno precej taktična, v prvi minuti sodniškega dodatka pa so Španci izigrali dotlej zbrano portugalsko obrambo. Še en rezervist Ferran Torres je podal do Merina, ta pa je z nizkim strelom matiral Costo za špansko vodstvo. Bernardo Silva bi lahko tik pred koncem tekme izid poravnal, a je zgrešil z glavo iz bližine in tako Španijo obdržal v igri za nov svetovni naslov po letu 2010.

V torek bosta nato še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18.00 bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22.00 pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala sta Francija - Maroko in Norveška - Anglija.