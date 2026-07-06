  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Merino popeljal Špance med 8, objokani Ronaldo se poslavlja

Tretji četrtfinalisti svetovnega prvenstva so evropski prvaki iz Španije, ki so ob koncu strli odpor iberskih sosedov Portugalcev. Rezervista naredila razliko.
Mikel Merino je zatresel mrežo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Mikel Merino je zatresel mrežo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
P. Z., STA
6. 7. 2026 | 23:13
6. 7. 2026 | 23:47
3:31
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Španska nogometna reprezentanca se je prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Španci so v osmini finala v Dallasu premagali Portugalsko z 1:0 (0:0).

image_alt
Svetovno prvenstvo 2026: spored, rezultati in lestvice

Evropska prvakinja Španija, ki je v šestnajstini finala izločila Avstrijo, je še peto tekmo na tem mundialu končala brez prejetega zadetka. V obračunu, ki je bil dokaj taktičen, a s špansko pobudo, je zmagoviti gol v sodniškem dodatku dosegel Arsenalov as Mikel Merino. Portugalska, ki je v šestnajstini finala ugnala Hrvaško, je sicer imela svoje priložnosti, a končala SP.

Selektor Portugalske Roberto Martinez je tudi tokrat v začetno postavo uvrstil 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je tako verjetno odigral zadnjo tekmo na mundialih in igrišče zapustil v solzah, ob njem pa v napad še Joaa Felixa in Pedra Neta. Tudi španski selektor Luis de la Fuente z začetno postavo ni presenetil, njegov udarni napadalni trojček so sestavljali Dani Olmo, Mikel Oyarzabal in Lamine Yamal.

Španci so se veselili, Portugalci žalovali. FOTO: Tim Heitman /Reuters
Španci so se veselili, Portugalci žalovali. FOTO: Tim Heitman /Reuters

Prav Oyarzabal je prvi na tekmi streljal v tretji minuti, a meril preveč po sredini, isti igralec pa je imel v osmi minuti ogromno časa in prostora v dvoboju s portugalskim vratarjem Diogom Costo, a ostal brez svojega petega zadetka na tem SP, ko jo žogo poslal mimo vrat.

V 12. minuti je z desne strani prvič poskusil tudi Ronaldo, ampak je bil Unai Simon na mestu, v 16. pa je moral Costa dvakrat resno posredovati po strelih Yamala in Alexa Baene. Sledilo je obdobje brez posebnih priložnosti, so bili pa Španci več pri žogi in aktivnejši, čeprav so Portugalci nase znova opozorili v 37. minuti, v 41. pa je Nuno Mendes z močnim strelom zadel prečko.

Po kar mirnem uvodu drugega polčasa je moral Martinez v 56. minuti poškodovanega Mendesa, ki je uspešno ustavljal Yamala, zamenjati z Nelsonom Semedom. Toda obračun je bil ob španski terenski pobudi še naprej kar izenačen in brez posebej nevarnih strelov, šele Bruno Fernandes je v 76. minuti malce zagrozil, ko je zadel zunanji del mreže.

Ronaldo ni mogel skriti čustev. FOTO: Maria Lysaker/Reuters
Ronaldo ni mogel skriti čustev. FOTO: Maria Lysaker/Reuters

V končnici rednega dela sta oba selektorja še bolj osvežila svoji zasedbi, a igra je bila še vedno precej taktična, v prvi minuti sodniškega dodatka pa so Španci izigrali dotlej zbrano portugalsko obrambo. Še en rezervist Ferran Torres je podal do Merina, ta pa je z nizkim strelom matiral Costo za špansko vodstvo. Bernardo Silva bi lahko tik pred koncem tekme izid poravnal, a je zgrešil z glavo iz bližine in tako Španijo obdržal v igri za nov svetovni naslov po letu 2010.

V torek bosta nato še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18.00 bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22.00 pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala sta Francija - Maroko in Norveška - Anglija.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Komentar

Haaland je najboljši, zbodli tudi Ronalda (VIDEO)

Klobuk dol pred francoskimi nogometaši na svetovnem prvenstvu: video povzetek prekrškov je videti kot napovednik kriminalne serije na Netflixu.
6. 7. 2026 | 13:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Primer Balogun

Čeferin začuden nad Infantinom, na udaru tudi Trump

Odločitev Svetovne nogometne zveze, da razveljavi rdeči karton, ki ga je med tekmo z BiH prejel ameriški nogometaš Folarin Balogun, dviguje nogometno javnost.
6. 7. 2026 | 11:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Epski podvig

Angleški mediji po slavju na Azteci: Največja zmaga zunaj britanskega otočja

Prislovično kritični angleški mediji so se z izbranimi besedami odzvali na junaško predstavo angleške reprezentance na svetovnem prvenstvu v nogometu.
6. 7. 2026 | 11:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Usodna izbira

Vinicius Junior tudi o Carlu Ancelottiju

Odločitev Carla Ancelottija, da je bil izvajalec 11-m Bruno Guimarães, je bila ena od ključnih za slovo Brazilije od svetovnega prvenstva v nogometu.
6. 7. 2026 | 09:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Azteca je padla

Navdušeni Thomas Tuchel, to moštvo ima srce in vero vase

Angleška nogometna reprezentanca je postala ena redkih izbranih vrst, ki je na legendarnem stadionu Azteca premagala Mehiko. Harry Kane: »Neverjetna tekma.«
6. 7. 2026 | 08:57
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Stroj za gole

Erling Haaland: Običajno dosežem gol, če imam eno ali dve priložnosti

Ob vratarju Ørjanu Nylandu glavni junak zmage proti Braziliji v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu je povedal, da je preprosto, kar počne.
6. 7. 2026 | 08:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prvi poraz in slovo

Angleži z desetimi možmi razblinili sanje Mehičanov

Jude Bellingham in Harry Kane sta bila na stadionu Azteca strelca Anglije za napredovanje (3:2) v četrtfinale. Mehika z igralcem več od 54. minute.
6. 7. 2026 | 07:27
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Ibrahimović ostro nad Ronalda: To je norost

Legendarni švedski as Zlatan Ibrahimović, zdaj strokovni komentator v ZDA, se je obregnil ob igranje Cristiana Ronalda za Portugalsko.
6. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Španija proti Portugalski: veliko več kot le tekma

Nocoj ob 21. uri klasika med Španci in Portugalci za uvrstitev v četrtfinale. Z Laminom Yamalom udaril novi španski rod.
Siniša Uroševič 6. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vrh Severnoatlantskega zavezništva

Kaj bo v Ankari povedal Janez Janša?

Slovenija je miselni preskok v zavezništvu in nastajanje Nata 3.0 ponotranjila le v manjši meri.
Peter Žerjavič 6. 7. 2026 | 19:20
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Pred referendumom v Ljubljani

Plačljivo parkiranje, rumeni karton in milijon evrov

V ljubljanski civilni iniciativi so prepričani, da bo nedeljski referendum množično obiskan in da bo zavrnitveni kvorum dosežen.
Manja Pušnik 6. 7. 2026 | 16:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

EU želi preprečiti nov primer Madžarske: za nove članice strožja pravila

Namen je preprečiti ponovitev primerov, kakršen je Madžarska, kjer je po vstopu v Unijo prišlo do sporov glede spoštovanja načel pravne države.
6. 7. 2026 | 07:29
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Princ varen le okoli palače

Princ Harry med obiskom domovine ne bo bival v Buckinghamski palači, zaradi težav z varovanjem pa z njim ni niti njegove soproge z otrokoma.
6. 7. 2026 | 13:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

SP 2026SP v nogometuŠpanijaCristiano RonaldoPortugalskaportugalska nogometna reprezentancaŠpanska nogometna reprezentancaDallassvetovno prvenstvoFifaMikel Merino

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Merino popeljal Špance med 8, objokani Ronaldo se poslavlja

Tretji četrtfinalisti svetovnega prvenstva so evropski prvaki iz Španije, ki so ob koncu strli odpor iberskih sosedov Portugalcev. Rezervista naredila razliko.
6. 7. 2026 | 23:13
Preberite več
Šport  |  Košarka
Nov poraz

Razočaranje tudi v Stožicah, nastop na SP vse bolj ogrožen

Najboljša strelca Slovenije proti Švedski v kvalifikacijah za SP 2027 sta bila Stefan Joksimović in Edo Murić. Lahko zgodbo rešita Dončić in Hayes?
6. 7. 2026 | 22:16
Preberite več
Šport  |  Košarka
Prestop

Dončić izgubil koristnega soigralca, ki ga je hotel ob sebi

Krilni in 203 cm visoki košarkar je po izteku pogodbe z Jezerniki v vrednosti 18,3 milijona dolarjev oziroma 16 milijonov evrov postal prost igralec.
6. 7. 2026 | 21:37
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nato

Evropske zaveznice čaka zahteven vrh s Trumpom

Republikanec ni prvi ameriški predsednik, ki zahteva večjo vlogo stare celine pri lastni obrambi, je pa najbolj odločen.
Barbara Kramžar 6. 7. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Glasba Davisa in Coltrana ob arijah Samsona in Dalile

Nekateri dogodki Ljubljana Festivala so razprodani, za nekatere so vstopnice še na voljo, a ni nujno, da bodo še dolgo.
Zdenko Matoz 6. 7. 2026 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Prestop

Dončić izgubil koristnega soigralca, ki ga je hotel ob sebi

Krilni in 203 cm visoki košarkar je po izteku pogodbe z Jezerniki v vrednosti 18,3 milijona dolarjev oziroma 16 milijonov evrov postal prost igralec.
6. 7. 2026 | 21:37
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nato

Evropske zaveznice čaka zahteven vrh s Trumpom

Republikanec ni prvi ameriški predsednik, ki zahteva večjo vlogo stare celine pri lastni obrambi, je pa najbolj odločen.
Barbara Kramžar 6. 7. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Glasba Davisa in Coltrana ob arijah Samsona in Dalile

Nekateri dogodki Ljubljana Festivala so razprodani, za nekatere so vstopnice še na voljo, a ni nujno, da bodo še dolgo.
Zdenko Matoz 6. 7. 2026 | 20:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo