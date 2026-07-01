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Nogomet

Šok v Atlanti, Kongo vodi proti Angliji

Ob 18. uri se je v Atlanti začela tekma šestnajstine finala svetovnega prvenstva med Anglijo in DR Kongo. Kasneje Belgija vs. Senegal ter ZDA vs. BiH.
Brian Cipenga je dosegel prvi gol na tekmi. FOTO: Jordan Godfree /Reuters
Galerija
Brian Cipenga je dosegel prvi gol na tekmi. FOTO: Jordan Godfree /Reuters
P. Z.
1. 7. 2026 | 17:26
1. 7. 2026 | 18:24
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Prvo tekmo današnjega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu sta ob 18. uri v Atlanti začeli Anglija in DR Kongo. Ob 22. uri bo v Seattlu sledila tekma šestnajstine finala med Belgijo in Senegalom, ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času pa bo v Santa Clari še dvoboj med gostiteljicami ZDA ter Bosno in Hercegovino.

V Atlanti se je hitro zgodil šok, Kongo je v 7. minuti prišel v vodstvo, ko je v polno zadel Brian Kibambe Cipenga, igralec španskega drugoligaša Almerie. 

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Doslej so si mesto v osmini finala že zagotovili Paragvaj in Francija, Kanada in Maroko, Brazilija in Norveška ter Mehika. Poslovili sta se evropski sili Nemčija in Nizozemska.

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Rajanje na Azteci, Mehika suvereno v osmino finala

Anglija – DR Kongo 0:1 (-:-, Cipenga 7.) *

* tekma poteka

Navijači pričakujejo zadetke Harryja Kana. FOTO: Paul Childs/ Reuters
Navijači pričakujejo zadetke Harryja Kana. FOTO: Paul Childs/ Reuters

 

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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