Šok v Atlanti, Kongo vodi proti Angliji

Prvo tekmo današnjega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu sta ob 18. uri v Atlanti začeli Anglija in DR Kongo. Ob 22. uri bo v Seattlu sledila tekma šestnajstine finala med Belgijo in Senegalom, ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času pa bo v Santa Clari še dvoboj med gostiteljicami ZDA ter Bosno in Hercegovino.

V Atlanti se je hitro zgodil šok, Kongo je v 7. minuti prišel v vodstvo, ko je v polno zadel Brian Kibambe Cipenga, igralec španskega drugoligaša Almerie.

Doslej so si mesto v osmini finala že zagotovili Paragvaj in Francija, Kanada in Maroko, Brazilija in Norveška ter Mehika. Poslovili sta se evropski sili Nemčija in Nizozemska.

Anglija – DR Kongo 0:1 (-:-, Cipenga 7.) *

* tekma poteka