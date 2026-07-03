Se bo kapitan Lionel Messi izognil zelenortskim čerem?

Kako hitro beži čas, ko poteka svetovno prvenstvo. Samo še tri tekme šestnajstine finala so ostale, že jutri pa bomo dobili prva udeleženca četrtfinala, ko se bodo v osmini finala najprej merili Kanada in Maroko ter Francija in Paragvaj.

Danes zvečer in jutri zjutraj bodo znani zadnji trije potniki med top 16, na vseh treh tekmah bo nastopila afriška reprezentanca, tudi Zelenortski otoki, hit 23. mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi. Tekmica bi bila težko težja, branilka naslova Argentina z neverjetnim Lionelom Messijem, ki se za nameček vrača v domači Miami.

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6 od osmih argentinskih golov na tem SP je dosegel Lionel Messi.

Messi, ki je pred kratkim dopolnil 39 let, igra kot dvajsetletnik, na tem SP je prebil magično mejo, preskočil Miroslava Kloseja in je zdaj že pri 19 golih na večni lestvici strelcev. Šest jih je zabil na treh tekmah, toliko kot 12 let mlajši Kylian Mbappe, njegov najnevarnejši zasledovalec, ki je pri številki 18, pred njim pa je vsaj še eno SP, verjetno dve, medtem ko Messi počasi končuje reprezentančno kariero. Med aktivnimi nogometaši je realno v igri za kralja strelcev samo še Harry Kane (32 let, 13 golov).

Messi je pokazal, da je še vedno alfa in omega v argentinski reprezentanci, vpliven vsaj tako kot Erling Haaland pri Norveški, Kane pri Angliji, Luka Modrić pri Hrvaški, celo bolj kot Mbappe pri Franciji ali Cristiano Ronaldo pri Portugalski.

Proti Jordaniji je s prostega strela dosegel 19. gol na SP. FOTO: Paul Ellis/AFP

Zelenortski otoki prvič nastopajo na SP. Na treh tekmah v skupini so bili neporaženi. Lionel Messi se vrača v svoj domači Miami.

Argentinski selektor Lionel Scaloni je poln hvale na njegov račun, vendar mora biti previden, prihajajo vse težji tekmeci, Messi pa ima vendarle na grbi že skoraj štiri križe. Nazadnje je na nepomembni tekmi z Jordanijo vstopil v 60. minuti in potem zabil gol s prostega strela. S tem je postal prvi nogometaš v zgodovini SP, ki mu je uspelo zadeti na sedmih zaporednih tekmah. Pred tem sta bila pri šestih zaporednih tekmah Jairzinho (1970) in Just Fontaine (1958).

Španci vedo, kako težko je

Z Messijem ali brez njega v začetni postavi je vprašanje za milijon pesov ... No, to je le 600 evrov. Torej za milijardo pesov. Zelenortskih otokov nikakor ne gre vzeti zlahka, na svojem prvem prvenstvu so še neporaženi, Španija jim ni mogla zabiti gola, z Urugvajem je bilo 2:2 in s Savdsko Arabijo 0:0.

Španci, pred turnirjem prvi favoriti, so delovali brezidejno pred organiziranim nizkim blokom, zmogli so vsega sedem strelov v okvir vrat. Zdaj so prvi favoriti Francozi (kvota 2,87), na drugem mestu pa je že Argentina (5), ki je bila pred začetkom na šestem mestu (10). Sledita Španija in Anglija (po 9).

Argentinci ga cenijo tako kot Diega Maradono. FOTO: Paul Ellis /AFP

Vprašanje, kako bi gavči kotirali, če ne bi imeli Messija. Le redki so si predstavljali, da bo tri leta po selitvi v Miami podiral rekorde. Zdaj se desetica, kakršnih ne delajo več, vrača v največje floridsko mesto, ki ga zdaj imenuje dom, na štadion Hard Rock, kjer je z Interjem pozimi osvojil MLS. Mnogi so verjeli, da se osemkratni dobitnik zlate žoge podaja v nekakšno napol upokojitev z omejenim delovnim časom, ko je vrhunski evropski nogomet zamenjal za ameriško ligo MLS.

Spremenil nogomet v ZDA

Toda Messi je, kot že tolikokrat, presegel pričakovanja, tako z vplivom na nogomet v ZDA kot s sposobnostjo, da še naprej odloča tekme. Miami, katerega solastnik je David Beckham in ki je bil ustanovljen šele leta 2018, pred njegovim prihodom še nikoli ni osvojil lovorike.

Messijev vpliv sega daleč prek zelenice. »Messi je pomenil prelomnico za to, kaj tukaj pomeni nogomet. Od leta 2023 naprej so vsi postali navijači Interja,« za agencijo AFP pojasnjuje Juan Pugin, trener v nogometni akademiji Revo Soccer v Doralu, nedaleč od Miamija. »To zelo občutimo tudi v akademiji. Veliko več otrok se je vpisalo v »soccer«,« dodaja.

Na Floridi poleg Kubancev živi tudi veliko Argentincev, med njimi je Lily Diaz, 69-letnica, rojena v Buenos Airesu. »Ogromno vznemirjenje je, da bo Messi prišel igrat sem za Argentino. Je vir ponosa, vzornik je tako kot športnik kot kot človek,« pravi Diazova.

Pošteno je reči, da je Messi za nogomet v ZDA že naredil več kot pred njim legendarni Pele, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, George Best ter kasneje Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović, Kaka in drugi.