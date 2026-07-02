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Nogomet

Evropa vrača udarec, tudi Belgijci po zasuku do napredovanja

Belgijci so dolgo zaostajali z 0:2, potem pa ob koncu podaljška premagali Senegal in se prebili v osmino finala svetovnega prvenstva. Junak Youri Tielemans.
Youri Tielemans se je veselil zmagovitega zadetka. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
Galerija
Youri Tielemans se je veselil zmagovitega zadetka. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
P. Z.
2. 7. 2026 | 00:59
2. 7. 2026 | 01:23
1:23
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Po prvih štirih tekmah šestnajstine finala svetovnega prvenstva zibelka nogometa Evropa ni imela niti enega predstavnika v osmini finala, izpadli sta Nemčija in Nizozemska, toda zatem je stara celina vrnila udarec. Po uspehu Norveške so napredovale tudi Francija, Anglija in nazadnje tudi Belgija, ki je kljub zaostanku z 0:2 ob koncu podaljška uprizorila zasuk proti Belgiji in zmagala s 3:2. Pred tem so tudi Angleži zmagali po zaostanku proti DR Kongu, ko je Harry Kane dosegel dva gola. 

VSE O SP V NOGOMETU

Junak tekme v Seattlu je bil dvakratni strelec Youri Tielemans, ki je hladnokrvno in mojstrsko izkoristil 11-metrovko v 125 (!) minuti. Belgija se bo za vstop v četrtfinale pomerila bodisi z ZDA bodisi Bosno in Hercegovino.  

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Svetovno prvenstvo 2026: spored, rezultati in lestvice

Belgijci so med 16. FOTO: Alex Grimm/AFP
Belgijci so med 16. FOTO: Alex Grimm/AFP

Belgija – Senegal 3:2 (0:1; Lukaku 86., Tielemans 89., 125./11-m; Diarra 25., Sarr 51.) 

 

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