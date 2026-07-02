Evropa vrača udarec, tudi Belgijci po zasuku do napredovanja

Po prvih štirih tekmah šestnajstine finala svetovnega prvenstva zibelka nogometa Evropa ni imela niti enega predstavnika v osmini finala, izpadli sta Nemčija in Nizozemska, toda zatem je stara celina vrnila udarec. Po uspehu Norveške so napredovale tudi Francija, Anglija in nazadnje tudi Belgija, ki je kljub zaostanku z 0:2 ob koncu podaljška uprizorila zasuk proti Belgiji in zmagala s 3:2. Pred tem so tudi Angleži zmagali po zaostanku proti DR Kongu, ko je Harry Kane dosegel dva gola.

VSE O SP V NOGOMETU

Junak tekme v Seattlu je bil dvakratni strelec Youri Tielemans, ki je hladnokrvno in mojstrsko izkoristil 11-metrovko v 125 (!) minuti. Belgija se bo za vstop v četrtfinale pomerila bodisi z ZDA bodisi Bosno in Hercegovino.

Belgijci so med 16. FOTO: Alex Grimm/AFP

Belgija – Senegal 3:2 (0:1; Lukaku 86., Tielemans 89., 125./11-m; Diarra 25., Sarr 51.)