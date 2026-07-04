Bodo Vikingi priveslali do novega šoka proti Brazilcem?

Še samo 16 tekem od rekordnih 104 bo odigranih na svetovnem prvenstvu v nogometu. Danes bosta osmino finala odprla Kanada in Maroko, sledila bo tekma favorita mundiala Francije s presenetljivim Paragvajem, ki je izločil Nemčijo. Nedelja prinaša samo eno tekmo po našem času, pa to toliko bolj mikavno: Brazilija – Norveška na štadionu Met Life v New Jerseyju. Lahko Erling Haaland in njegovi Vikingi priveslajo po reki Hudson do Kipa svobode in končajo sanje petkratnih svetovnih prvakov o prvem naslovu po letu 2002?

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Brazilci so na SP dopotovali brez pompa, niso šteli v ožji krog favoritov za končno zmago, ni bilo jasno, kakšen bo učinek Carla Ancelottija, ki je pri 67 letih prvič prevzel selektorsko vlogo. Toda kaže, da je prinesel zmagovalno miselnost, ki je na evropski vrh dvakrat pripeljala Milan in trikrat Real Madrid.

Tekme Mundial 0704

To se je pokazalo na tekmi z Japonsko, ko je rezervist Gabriel Martinelli v sodnikovem dodatku zadel za dramatično zmago z zasukom za 2:1. To je bil najpoznejši gol v rednem delu svetovnega prvenstva v zgodovini izločilnih bojev. Član Arsenala je zadel po točno 95 minutah, s tem je presegel prejšnji mejnik Italijana Francesca Tottija, ki je leta 2006 proti Avstraliji zadel z 11 metrov pri 94:26.

Vikingi veslajo zmagi naproti. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Seleção se je od leta 2002 le enkrat prebil v polfinale, na domačem SP 2014, kjer je z 1:7 izgubil z Nemčijo. Vinicius Junior je prvo ime reprezentance in upravičuje zaupanje Ancelottija, saj je dosegel štiri gole na tekmah proti Maroku, Haitiju in Škotski.

Norveška je hit letošnjega mundiala, navdušujejo nogometaši, ki so se pred odhodom prek luže fotografirali v vikinški opravi pred ladjo, še bolj navijači, ki uprizarjajo skupinsko veslanje ob vzkliku »Ru!« V podporo reprezentanci Staleja Solbakkna so družno veslali tudi poslanci v parlamentu (težko bi se izšlo v našem državnem zboru). Dresi s križem gredo za med in proizvodnja ne dohiteva povpraševanja ...

Norveška je na SP 1998 šokirala Brazilijo z zmago z 2:1. Erling Haaland je na tem SP zabil 5 golov, Vinicius 4. Kvota na napredovanje Brazilcev je na stavnicah 1,44.

Norveška je nazadnje nastopila na SP leta 1998, igral je tudi zdajšnji selektor Solbakken in v skupinskem delu šokirala kasnejše finaliste Brazilce z 2:1. Po 28 letih je prerojena pod vodstvom Haalanda. Potem ko je bil najboljši strelec evropskih kvalifikacij, je svoj pohod nadaljeval in je že pri petih golih, nazadnje je zabil zmagovitega proti Slonokoščeni obali.

Brazilci sanjajo o šestem naslovu. FOTO: Troy Taormina/Reuters

Norveška je tretjič v zgodovini dosegla osmino finala, nikdar pa ni šla dlje. Čas je za nov korak. »Brazilija je favorit, seveda je, toda upamo, da ji bomo znali parirati. Te tekme ne bomo igrali za zabavo, ampak da zmagamo in se uvrstimo v četrtfinale,« je samozavesten Solbakken.

Da so Južnoameričani favoriti, se strinjajo tudi stavnice, kvota na njihovo napredovanje je 1,44, na zmago Norvežanov je 2,75. Da bo zadel Haaland, zvezdnik Manchester Cityja, je kvota 2,2, da bosta strelca Vinicius iz Real Madrida in Matheus Cunha, soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, pa 2,5.

Endrick ali Neymar?

»Opravljamo dobro delo. Igramo dobro, vendar nikoli ne moreš biti zadovoljen, saj želimo igrati še bolje. Želimo igrati na najvišji ravni,« pred tekmo pravi Ancelotti, ki bo pogrešal poškodovanega Lucasa Paquetaja. Zamenjal naj bi ga Endrick, ki ga Ancelotti pozna iz Real Madrida. Zadnje pol leta je preživel na posoji v Lyonu in dosegel pet golov.

Bo Carlo Ancelotti uporabil izkušnje Neymarja? FOTO: Paul Childs /Reuters

»Trener moje kvalitete in značilnosti zelo dobro pozna. Vedno me je opazoval in ugotavljal, kako lahko pomagam moštvu. Tudi tukaj ni nič drugače,« si nastop v začetni enajsterici obeta 19-letni Endrick, ki je zamenjal Paquetaja ob polčasu tekme z Japonci.

Norveška proti Braziliji še nikoli ni izgubila, na štirih medsebojnih tekmah je dosegla dve zmagi in dva remija. Je edina reprezentanca, ki je odigrala več kot tri tekme z Brazilijo in še ni poražena. Ena od slabosti bi lahko bila utrujenost, pa četudi je Solbakken na tretji tekmi proti Franciji (1:4) odpočil vse ključne igralce.

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Haaland je po tekmi s Slonokoščeno obalo namreč dejal, da je »smrtno utrujen« in da ne bi zmogel igrati podaljška. Brazilija bo imela do tekme šest dni premora, Norveška pet. V tem smislu bo zanimivo videti, ali bi lahko dodatno energijo prinesel še vedno prvi brazilski zvezdnik Neymar. Ker še ni popolnoma tekmovalno nared, je doslej odigral le 14 minut.

Stale Solbakken ima močnega aduta v Erlingu Haalandu. FOTO: Maria Lysaker/Reuters

Taktična partija

Obeta se prava poslastica med dvema močno različnima slogoma in pristopoma. Taktično gledano bo Brazilija stavila na svojo izkušeno obrambno in sredinsko linijo, kjer izstopata Casemiro in Bruno Guimarães. Norveška pa bo poskušala izkoristiti svojo ofenzivno moč s Haalandom na čelu, podprt s kreativnimi podajami Martina Ødegaarda, ki je prvi igralec po Dirku Kuytu leta 2010, ki je asistiral na treh zaporednih tekmah svetovnega prvenstva. Guimarães pa vodi na prvenstvu po številu asistenc, saj jih je zbral že štiri, kar je največ za Brazilca po legendarnem Peleju.