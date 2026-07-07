Messi vs. Salah: kraljevski dvoboj v peklenski vročini

Nocoj okrog polnoči bosta znana še zadnja udeleženca četrtfinala svetovnega prvenstva. Če je Kolumbija rahel favorit zadnje tekme osmine finala v Vancouvru proti Švici (kvota 1,66 proti 2,2), pa bi bil uspeh Egipta proti branilki naslova Argentini podobna senzacija, kakršno je uprizoril Paragvaj proti Nemčiji.

Gavči Lionela Messija imajo na stavnicah kvoto za napredovanje 1,14, faraoni Mohameda Salaha 5,5. Toda žoga je okrogla in v Atlanti se nam obeta spektakel, Egipt, 24. na lestvici Fife, pa je vendarle uglednejši tekmec od Zelenortskih otokov (64.).

Tekme Mundial 0707

Tako Argentina kot Egipt sta imela le malo časa za regeneracijo. Prva je v petek šele po podaljšku s 3:2 izločila debitante z Zelenortskih otokov, medtem ko so Afričani proti Avstraliji po 120 minutah igre zmagali šele po izvajanju enajstmetrovk s 4:2.

Hiter ritem tekmovanja je sprožil skrb pri obeh reprezentancah, zlasti pri Argentini, ki je prvič pokazala znake ranljivosti. Po sprehodu skozi skupinski del so se igralci Lionela Scalonija proti Zelenortskim otokom mučili in tekmecem niso mogli vsiliti svojega ritma igre. Nahuel Molina, Enzo Fernandez in Facundo Medina pa sploh niso mogli dokončati regeneracijskega treninga.

»Zdaj me skrbi to, da imamo le štiri dni za počitek, potovanje, pri številnih igralcih so se pojavljali krči, zdaj pa igraš proti Egiptu, ki je prav tako zelo fizično močna ekipa. Mislim, da ima v napadu nekaj več kakovosti kot Zelenortski otoki,« opozarja nekdanji argentinski napadalec Sergio Agüero.

Vročina velika ovira

Messi, ki je dosegel že svoj 20. gol na mundialih (zadel je osemkrat zapored) in ima na večni lestvici prednost enega pred Kylianom Mbappejem, je priznal, da je utrujen, kar ni presenetljivo, saj ima 39 let, vročina v Miamiju pa je bila neznosna. Podobna bo verjetno v še eni južni zvezdni državi Georgii, vremenska napoved za tekmo, ki se bo začela točno opoldne po lokalnem času, pravi 32 stopinj Celzija in visoka vlažnost.

Mohamed Salah je glavni adut Egipta. FOTO: Hannah Mckay/ Reuters

Vročine so vsekakor bolj vajeni Egipčani. Ti bodo črpali samozavest iz načina, na katerega so Zelenortski otoki spravljali v težave Južnoameričane. Severnofričani stavijo na obrambno organiziranost, glavno nevarnost za vratarja Emiliana Martineza bosta predstavljala Mohamed Salah, zdaj že bivši igralec Liverpoola, in Omar Marmoush iz Manchester Cityja. Salah, Egiptovski kralj (zadel je odločilno panenko) je imel še nekaj časa za okrevanje po poškodbi zadnje stegenske mišice, zaradi katere se je proti Avstraliji izogibal svojim znamenitim šprintom po desnem krilu.

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Egipt se je prvič po 92 letih uvrstil med 16 najboljših, Argentina pa želi postati prva, ki bi ubranila lovoriko po Braziliji leta 1974. »To bo zelo težka tekma. Na tej ravni so vse reprezentance zelo dobre in fizično močne,« se zaveda zvezni igralec Leandro Paredes. Če bo šla tekma v podaljšek, bo v prednosti Argentina, ki je na SP dobila 10 od 12 tekem, ki so bile odločene po koncu rednega dela.

Švicarji vajeni sovražnega vzdušja

Zmagovalec se bo pomeril s Švico ali Kolumbijo. Švica se podobno kot Norveška odlično počuti v vlogi »dark horsa« in bo želela po norveškem receptu razorožiti Kolumbijce. Proti Kanadi so se igralci Murata Yakina že privadili na »sovražno« vzdušje.

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»Nazadnje je bilo 90 odstotkov štadiona na strani Kanade. Mislim, da bo tokrat še bolj posebno. Kolumbijci niso čustveni le na igrišču, ampak tudi na tribunah. Mislim, da smo nekaj podobnega doživeli tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju proti Braziliji. Zdaj je položaj drugačen. Smo v izločilni fazi. Zagotovo bo vroča tekma, tudi na tribunah,« pravi Ardon Jashari, zvezni igralec Milana.

Švica sicer na SP nastopa šestič zapored, a se ji preboj prek osmine finala vztrajno izmika. Na tej stopnji so Švicarji izpadli v letih 2006, 2014, 2018 in 2022. Se bo ponovil vzorec, ali bodo vendarle premagali urok četrtfinala?