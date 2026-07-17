Kdor zastane pred strelom z bele točke, tvega več

Povsem mogoče je, da bo zmagovalca finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino odločilo izvajanje 11-metrovk. Ne bi bilo prvič, pravzaprav bi bilo četrtič. Pred štirimi leti je Argentina premagala Francijo s 4:2, leta 2006 Italija prav tako Francijo s 5:3 in leta 1994 je bilo 3:2 za Brazilijo proti Italiji, ko je Roberto Baggio meril nad oblake.

Doslej je bilo na mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi izvedenih 61 kazenskih strelov, vključno s t. i. nogometno loterijo. Uspešno je bilo izvedenih 40, neuspešnih 20, kar pomeni 66,6-odstotni izkoristek. Loterija je sicer neprimeren izraz, izvajanje zahteva veliko mero znanja, zbranosti in predvsem psihološke trdnosti. Zanimiv je podatek, da se je izvajalcem zastajanje tik pred izvedbo, s čimer naj bi zmedli oziroma prebrali vratarja, izkazalo za neuspešno.