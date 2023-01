Fifa spreminja pravila enajstmetrovk, toda prepozno za Francijo

Fifa bo uvedla nova pravila, ki bodo veljala med izvajanjem enajstmetrovk, potem ko je vratar Argentine Emiliano Martinez pretiraval s svojimi norčijami med finalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu s Francijo. Fifa naj bi to storila že na volilni skupščini, ki bo 16. marca v ruandski metropoli Kigali.

Neprimerno obnašanje Martineza

Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) namreč od Fife zahteva, da vratarjem prepove neprimerno motenje izvajalcev enajstmetrovk z uporabo različnih »miselnih iger«, kršitelje pa nemudoma drastično kaznuje. Argentinski vratar Martinez je namreč motil vse Francoze med finalno tekmo v Dohi, uporabljal psihološke trike, jim metal žogo stran od pike, ki označuje enajst metrov, ter jih živciral na druge načine. Taktika se mu je obrestovala, saj je ubranil enajstmetrovko Kingsleyju Comanu, ki je Martineza (pre)dolgo čakal, nezbrani vezist Reala Aurelien Tchouameni pa je enajstmetrovko grdo zgrešil.

Takole je Emiliano Martinez ubranil strel Kingsleyja Comana, potem ko je Argentinec pred tem uspešno zmedel Francoza. FOTO: Carl Recine/Reuters

Martinez se je neprimerno vedel tudi med podelitvijo kolajn in pokala, ob podelitvi zlate rokavice se je z nesramno gesto posmehoval francoskim navijačem. Fifa je sporočila, da je Argentina »potencialno kršila člen 11 (Žaljivo vedenje in kršitve načel poštene igre) in 12 (Neprimerno vedenje igralcev in uradnih oseb) disciplinskega kodeksa FIFA, kot tudi 44. člena pravilnika Svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022. Martinez tudi po tem ni prenehal, med odprto avtobusno parado v Argentini je bil opažen z lutko, na kateri je bil natisnjen obraz francoskega napadalca Kyliana Mbappeja.