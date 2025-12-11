Po 2000 evrov za navadno vstopnico: hiperinflacija na mundialu

Cene vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo so se po koncu žreba skupin in urnika tekem dobesedno izstrelile v nebo. Razlog je najnovejša praksa Svetovne nogometne zveze (Fifa), tako imenovano dinamično oblikovanje cen, ki ga Fifa predstavlja kot sodoben in prilagodljiv prodajni model, toda o tem ni nihče vprašal navijačev.

Še pred objavo parov je bilo za tekmo 27. junija na stadionu Hard Rock v Miamiju mogoče dobiti vstopnico za manj kot 400 dolarjev. Takoj ko je Fifa potrdila dvoboj Portugalske in Kolumbije, je najnižja cena v manj kot eni uri presegla 2000 dolarjev, se povzpela do 3000 in se nato ustalila pri približno 2200 dolarjih. Tekma je s tem postala četrta najdražja na turnirju, takoj za finalom in polfinaloma. Legendarni Cristiano Ronaldo očitno ostaja magnet za navijače, navdušen nad njim je tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Višje cene pri 78 od 91 tekem

Tudi tekma Brazilije in Škotske na istem prizorišču je doživela strm cenovni skok, prav tako pa so se močno podražile vse tri tekme branilcev naslova, Argentine, v skupinskem delu. Skupno so se cene na sekundarnem trgu zvišale pri 78 od 91 tekem, ki bodo odigrane v ZDA in Kanadi.

Donald Trump in Gianni Infantino FOTO: Mandel Ngan/AFP

Fifa, ki jo vodi predsednik Gianni Infantino, skuša tovrstne podražitve prikazati kot nekaj običajnega, obenem pa poudarja, da nima nadzora nad sekundarnim trgom. A njena lastna prodajna strategija vse bolj temelji na ustvarjanju umetnega pomanjkanja in logiki cenovnih sunkov. To se je jasno pokazalo že na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu, kjer so cene – zlasti za tekme velikih evropskih klubov – hitro rasle, številni navijači pa so se počutili izrinjene.