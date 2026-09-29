Fifa ostro nad Aleksandra Čeferina: Uefa širi dezinformacije o Infantinu

Krovna svetovna nogometna zveza Fifa je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila evropsko zvezo Uefo, da proti njej vodi »dezinformacijsko kampanjo«. Razlog je zahteva Uefe po dostopu do spornih dokumentov, povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Giannija Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu.

Fifa je vodilne predstavnike evropskega nogometa obtožila nadlegovanja Infantina in poskusa vplivanja na predsedniške volitve s »širjenjem dezinformacij« o njem. Obenem je Fifa pozvala ameriško sodišče, naj zavrne zahtevo za razkritje dokumentov, povezano s kontroverznim naložbenim predlogom, poročajo svetovni mediji.

Prejšnji mesec je Uefa ameriško zvezno sodišče zaprosila za dovoljenje za pridobitev pričanj in dokumentov za uporabo v načrtovani kazenski ovadbi v Švici proti predsedniku Fife Infantinu zaradi zdaj opuščenega načrta za prenos komercialnih pravic SP na hčerinsko družbo Fife Forward Enterprise (FFE).

Fifa od ameriških sodišč zahteva zavrnitev predloga Uefe z utemeljitvijo, da slednja poskuša vplivati na potek prihodnjih volitev predsednika Fife - na katerih je Infantino ta čas tako in tako edini kandidat za predsedniški položaj. V svojem odzivu na vlogo je Fifa navedla, da dokument Uefe vsebuje »številne neresnične ali zavajajoče trditve o Fifi in Infantinu«.

»Uefa brez kakršne koli podlage namiguje, da si je Infantino s predlogom FFE želel pridobiti osebno korist,« je Fifa zapisala v vlogi, vloženi na sodišču v južnem okrožju Floride, s katero nasprotuje zahtevi Uefe po razkritju dokumentov.

»Kot je bilo pojasnjeno, je bil načrt FFE predmet odobritve tako nacionalnih zvez članic Fife kot s sveta Fife, poleg tega pa bi bil FFE podvržen nadzoru obeh organov znotraj Fife. Namigi Uefe, da je Infantino kršil kateri koli zakon ali etično načelo, so povsem neutemeljeni,« so še zapisali pri Fifi.