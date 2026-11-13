Težave pri volitvah v Srbiji, obrnili so se na Infantina in Čeferina

Medtem ko se srbska nogometna reprezentanca pripravlja na petkov obračun z Nemčijo v ligi narodov, imajo v vodstvu tamkajšnje nogometne zveze (FSS) precej drugačne skrbi. Volilne skupščine, načrtovane za soboto, namreč ne bo, saj se do izteka roka ni prijavil nihče od kandidatov za predsedniški položaj ali druge vodstvene funkcije.

Nenavaden zaplet je vodilne pri FSS prisilil, da so pomoč poiskali pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) in Evropski nogometni zvezi (Uefa). Predstavniki obeh organizacij so v sredo pripotovali v srbsko prestolnico, kjer so opravili pogovore z različnimi predstavniki tamkajšnjega nogometa in preverili možnosti za izhod iz nastalega položaja.

Pobuda za posredovanje je prišla iz Beograda, saj je generalni sekretar srbske zveze že v ponedeljek uradno zaprosil za pomoč. Po preučitvi razmer sta Fifa in Uefa ocenili, da izvedba skupščine v predvidenem terminu ni mogoča. Srbsko zvezo sta o tem obvestili v četrtek, obenem pa napovedali dodatna pojasnila glede postopkov, s katerimi bi lahko zagotovili izvedbo volitev.

Kdaj bodo v Srbiji vendarle dobili novo vodstvo nogometne zveze, tako ostaja neznanka. Zaplet se je zgodil v obdobju, ko tudi reprezentanci ne gre po načrtih. Srbi so v dosedanjem delu lige narodov izgubili vse štiri tekme in so brez točke na dnu skupine A2. V petek bodo pred domačimi navijači poskušali prekiniti niz porazov proti Nemčiji, ki jih je na prvem medsebojnem obračunu premagala z 2:0. Na vrhu skupine sta sicer Nizozemska in Grčija s po osmimi točkami, Nemčija pa jih je zbrala pet.