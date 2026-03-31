Čeferinovi pogoltni Fifi pokazali, da jim je mar za navijače

Fifa bo v sredo odprla zadnje okno za prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo, ki ga bodo poleti gostile ZDA, Kanada in Mehika, toda mnogi navijači iz Evrope so se odrekli potovanju čez lužo zaradi pregrešno dragih vstopnic in tudi politike Donalda Trumpa.

Vodstvo Uefe, na čelu katere je Aleksander Čeferin, je ob tem sporočilo, da na euru 2028 v Angliji, Walesu ter na Škotskem in Irskem ne bo nobene podražitve v primerjavi s turnirjem v Nemčiji leta 2024, na katerem je nastopila tudi Slovenija.

To pomeni, da se bodo vstopnice za tekme skupinskega dela začele pri 30 evrih, druga cenovna kategorija pa bo stala 60 evrov. Več kot 40 odstotkov od skupno treh milijonov vstopnic za 51 tekem turnirja bo v dveh najnižjih cenovnih kategorijah.

Kot je izračunal The Sun, bodo angleški navijači lahko sedem tekem, če bo Anglija seveda prišla do finala na Wembleyju, videli za 375 evrov. Za primerjavo: vstopnice v tretji cenovni kategoriji za uvodno tekmo Anglije na svetovnem prvenstvu proti Hrvaški v Dallasu 17. junija so ovrednotene na 430 evrov.

Nadalje angleški časnik piše, da bodo navijači lahko kupili dve vstopnici za tekme evropskega prvenstva v skupinskem delu v najnižji kategoriji za manj, kot bodo morali angleški navijači plačati za uradno parkirno mesto, ko bo reprezentanca Thomasa Tuchla začela turnir na štadionu AT&T, domu ekipe Dallas Cowboys.

Nasprotno pa vodstvo Uefe verjame, da bo pristop »najprej navijači« (Fans First) pri dostopnosti cen zagotovil, da bodo pravi navijači ustvarili pravo vzdušje skozi celoten turnir. Očitno imata Čeferin in Fifin predsednik Gianni Infantino, ki je Trumpu dal prvo Fifino nagrado za mir, povsem različna pogleda na poslanstvo nogometa ...