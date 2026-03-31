Nogomet

Čeferinovi pogoltni Fifi pokazali, da jim je mar za navijače

Uefa je pred prodajo zadnjih vstopnic za SP sporočila, da bodo cene na euru 2028 enake, kot so bile v Nemčiji. Ko parkiranje stane več kot ogled tekme ...
Aleksander Čeferin in Gianni Infantino zastopata različne poglede na razvoj nogometa. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Aleksander Čeferin in Gianni Infantino zastopata različne poglede na razvoj nogometa. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Peter Zalokar
31. 3. 2026 | 05:30
31. 3. 2026 | 07:24
2:23
Fifa bo v sredo odprla zadnje okno za prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo, ki ga bodo poleti gostile ZDA, Kanada in Mehika, toda mnogi navijači iz Evrope so se odrekli potovanju čez lužo zaradi pregrešno dragih vstopnic in tudi politike Donalda Trumpa.

Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

Vodstvo Uefe, na čelu katere je Aleksander Čeferin, je ob tem sporočilo, da na euru 2028 v Angliji, Walesu ter na Škotskem in Irskem ne bo nobene podražitve v primerjavi s turnirjem v Nemčiji leta 2024, na katerem je nastopila tudi Slovenija

To pomeni, da se bodo vstopnice za tekme skupinskega dela začele pri 30 evrih, druga cenovna kategorija pa bo stala 60 evrov. Več kot 40 odstotkov od skupno treh milijonov vstopnic za 51 tekem turnirja bo v dveh najnižjih cenovnih kategorijah.

Kot je izračunal The Sun, bodo angleški navijači lahko sedem tekem, če bo Anglija seveda prišla do finala na Wembleyju, videli za 375 evrov. Za primerjavo: vstopnice v tretji cenovni kategoriji za uvodno tekmo Anglije na svetovnem prvenstvu proti Hrvaški v Dallasu 17. junija so ovrednotene na 430 evrov.

Nadalje angleški časnik piše, da bodo navijači lahko kupili dve vstopnici za tekme evropskega prvenstva v skupinskem delu v najnižji kategoriji za manj, kot bodo morali angleški navijači plačati za uradno parkirno mesto, ko bo reprezentanca Thomasa Tuchla začela turnir na štadionu AT&T, domu ekipe Dallas Cowboys.

Nasprotno pa vodstvo Uefe verjame, da bo pristop »najprej navijači« (Fans First) pri dostopnosti cen zagotovil, da bodo pravi navijači ustvarili pravo vzdušje skozi celoten turnir. Očitno imata Čeferin in Fifin predsednik Gianni Infantino, ki je Trumpu dal prvo Fifino nagrado za mir, povsem različna pogleda na poslanstvo nogometa ...

Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Kolumna

Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
Hrvatova izpoved

Boban: Žal mi je osebnega odnosa s Čeferinom, Fifa pa je nespoštljiva

Nekdanji kapetan hrvaške nogometne reprezentance in predsednik uprave GNK Dinamo je za Guardian govoril tudi o Aleksandru Čeferinu in Gianniju Infantinu.
23. 12. 2025 | 14:30
Intervju

Aleksander Čeferin: Premlad sem za strica iz ozadja

Z Aleksandrom Čeferinom smo govorili v Grosupljem. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko.
Jernej Suhadolnik, Bojan Budja 19. 12. 2025 | 12:25
Svetovno prvenstvo

Infantino ob Trumpovih grožnjah »le prikimaval«

Trump napovedal hitrejše vize za SP, a hkrati zagrozil demokratskim mestom z odvzemom tekem, če ne bodo sodelovala z agenti ICE. Infantino diplomatsko molčal.
18. 11. 2025 | 07:24
Komentar

Kako so opozorili nase Trump, Infantino, Čeferin in Al-Khealifi

Teden je bil bogat s spremembami v mednarodnem nogometu, vpleteni tudi predsedniki Donald Trump, Gianni Infantino, Aleksander Čeferin in Nasser Al-Khealifi.
Jernej Suhadolnik 19. 10. 2025 | 05:30
FIFA

Infantino z drugačnim izhodiščem kot Čeferin glede izključitve Izraela

Medtem ko Uefa razmišlja o izključitvi Izraela zaradi genocida v Gazi, predsednik Fife Gianni Infantino trdi, da nogomet ne bo rešil geopolitičnih problemov.
2. 10. 2025 | 18:14
Novice  |  Slovenija
Andrej Poglajen

Najmlajši slovenski poslanec: Desnica je za mlade postala ’kul’

Najmlajši poslanec v tokratnem sklicu je 25-letni Andrej Poglajen. Kar nekaj ljudi je v Idriji volilo njegovo ime in ne (nujno) stranke, katere član je.
Anja Intihar 30. 3. 2026 | 05:00
Spremljamo

Iran uničil ameriško letalo AWACS, ranjenih 12 vojakov

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
30. 3. 2026 | 07:03
Intervju

Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
Uravnilovka

Ključni problem slovenskih plač so zelo skromne razlike med plačami

Segment, ki bi moral predstavljati srednji razred, je pretežno zgornja desetina najbolje plačanih.
Karel Lipnik 30. 3. 2026 | 05:00
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Novice  |  Slovenija
Uradni izidi do 7. aprila.

Predvidoma znani končni, a še neuradni izidi volitev v DZ

Po preštetih glasovnicah iz tujine naj bi dopoldne predvidoma zadnjič posodobili spletno stran z izidi volitev. Uradni izidi pa bodo znani do 7. aprila.
31. 3. 2026 | 07:19
Šport  |  Košarka
NBA

LeBron James blestel v Dončićevi odsotnosti

Za neposredno uvrstitev v končnico Jezerniki potrebujejo še eno zmago, ki jo bodo lovili danes ponoči, ko se bo na parket vrnil tudi slovenski zvezdnik.
31. 3. 2026 | 07:19
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Orehova povitica, še bolj sočna od klasične potice (VIDEO)

Orehova potica je najbolj prisotna velikonočna potica – tako pa se je lotimo na način, da bo pravo presenečenje na praznični mizi.
Odprta kuhinja 31. 3. 2026 | 06:55
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Iran zadel tanker, oblasti sporočile, da ni prišlo do razlitja nafte

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
31. 3. 2026 | 06:31
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Ironično preizpraševanje smisla bivanja

Priročnik za neuspešne je aktualna izdaja priznanega pesnika, pisatelja, glasbenega in družbenega aktivista Esada Babačića.
31. 3. 2026 | 06:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kje se usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 12:39
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko podjetje nima naslednika

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko bolečina v zapestju ne mine

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
