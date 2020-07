FIFA upa na novo tehnologijo do SP 2022

Vodilni možje mednarodne nogometne zveze (FIFA) upajo, da bo tehnologija pomagala pri odločitvah pri prepovedanem položaju do svetovnega prvenstva 2022 v Katarju, je za nemško televizijo ARD potrdil Johannes Holzmüller, ki dela v tehnološkem in inovativnem oddelku FIFA.



Teste so izvedli že na klubskem SP 2019, vendar sistem za pomoč pri določitvi prepovedanega položaja še ni pripravljen za uporabo. Ta naj bi sicer identificiral točen trenutek, v katerem je igralec žogo podal naprej, in določil črte, ki bi pokazale položaj igralca, ki je sprejel žogo.



»Bistvo tega je, da bi tehnologija pospešila pregled takšnih okoliščin z VAR,« je dejal Holzmüller.