Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) je danes uradno potrdil spremembo pri številu zamenjav na nogometnih tekmah. Začasno bo zaradi koronavirusne epidemije dovoljeno pet zamenjav v eni ekipi, s čimer bodo nekoliko razbremenili nogometaše, sprememba je začela veljati takoj. Ker je zdravje na prvem mestu, bi Fifa začasno dovolila dve dodatni menjavi, v primeru podaljškov pa bi imela ekipa možnost še šeste menjave.

Režim (še) ni potrjen za euro 2020

Začasno dopolnilo 3. člena nogometne igre bodo lahko uveljavljali v vseh ligah, ki bodo po premoru zaradi covida-19 nadaljevale tekmovanje, amandma bo veljal do konca koledarskega leta. Do takrat bo imela Fifa, ki jo vodi predsednik Gianni Infantino, čas, da se odloči, ali bodo novost lahko uporabili tudi leta 2021, ko bo na sporedu evropsko prvenstvo, ki bi sicer moralo biti na sporedu letos.