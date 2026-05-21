Nogomet

Fifa z novim disciplinskim orožjem, Čeferin previden

Na mundialu bodo sodniki lahko strožje ukrepali ob zakrivanju ust in protestnem zapuščanju igrišča.
Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina novih pravil za zdaj ne bo prevzela, temveč bo najprej spremljala, kako se bodo obnesla na mundialu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Blaž Potočnik
21. 5. 2026 | 13:54
Fifa bo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi uvedla novo disciplinsko orožje, Uefa pa ji vsaj za zdaj ne bo sledila. Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab) je spremembe potrdil na pobudo Fife, veljati pa bodo začele 1. junija. Evropska nogometna zveza pod vodstvom Aleksandra Čeferina bo učinek novih pravil najprej spremljala na mundialu, šele nato pa presodila, ali jih bo prenesla tudi v svoja tekmovanja.

Mundial kot preizkusni poligon

Sodniki bodo imeli na svetovnem prvenstvu možnost izključiti igralca, ki si v konfliktni situaciji z nasprotnikom zakriva usta. Rdeči karton bo lahko dobil tudi igralec, ki bo igrišče zapustil v znak protesta proti sodniški odločitvi. Enaka kazen lahko doleti člana strokovnega štaba, če bi igralce k takšnemu dejanju spodbujal. Ozadje novih pravil je jasno. Fifa želi pred mundialom zmanjšati prostor za sporne položaje, v katerih je pozneje težko ugotoviti, kaj je bilo izrečeno ali zakaj je ekipa zapustila igrišče.

Senegalci so v finalu afriškega pokala narodov za približno 15 minut zapustili igrišče, prav takšne proteste pa želi Fifa po novem strožje kaznovati. FOTO: Abdel Majid Bziouat/AFP
Senegalci so v finalu afriškega pokala narodov za približno 15 minut zapustili igrišče, prav takšne proteste pa želi Fifa po novem strožje kaznovati. FOTO: Abdel Majid Bziouat/AFP

Letos je v ligi prvakov denimo odmeval primer Gianluce Prestiannija. Nogometaš Benfice si je med prerekanjem z Viniciusom Juniorjem zakril usta, Brazilec pa ga je nato obtožil rabe rasističnih žaljivk. Uefa je Prestiannija pozneje kaznovala zaradi diskriminatornega oziroma homofobnega vedenja. Drugačen, a prav tako odmeven primer je prišel iz finala afriškega pokala narodov, kjer so nogometaši Senegala za približno 15 minut zapustili igrišče po pozno dosojeni enajstmetrovki za Maroko.

Uefa bo najprej opazovala

Nova pravila ne bodo samodejno veljala v ligi prvakov, evropski ligi, konferenčni ligi ali drugih evropskih klubskih tekmovanjih. Uefa se je za zdaj odločila za previdnejši pristop: mundial bo služil kot preizkusni poligon, evropska zveza pa bo nato ocenila, ali pravila prinašajo več reda ali predvsem več prostora za sporne interpretacije.

Takšna previdnost ni presenetljiva. Prav pri teh pravilih se namreč hitro odpre vprašanje objektivne presoje. Zakrita usta so lahko poskus prikrivanja žaljivke, lahko pa tudi navada igralcev, ki med tekmo ne želijo, da bi kamere ali bralci z ustnic razkrili njihov pogovor. Podobno občutljivo je zapuščanje igrišča: v nekaterih primerih gre lahko za pritisk na sodnika, v drugih pa se lahko pozneje izkaže, da so igralci reagirali na rasistično ali drugo žaljivo vedenje.

