Fifa v pomoč neplačanim nogometašem

Ljubljana - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da bo spet vzpostavila sistem za pomoč igralcem, ki ne prejemajo plače od svojih klubov oziroma delodajalci pri tem zamujajo. Najavljeno je tudi drastično povišanje razpoložljivih sredstev.



Poseben sklad v vrednosti 14,6 milijonov evrov bo na voljo od 1. julija 2020, deloval pa bo do konca junija leta 2022, so sporočili s Fife po doseženem dogovoru s Fifprojem, nogometnim sindikatom.



Do konca junija tega leta bo v veljavi stari fond v vrednosti 4,6 milijona €, ki so ga pri Fifi vzpostavili za pomoč igralcem v začetku julija 2015.



Poskok v višini sredstev je posledica vedno večjega števila primerov neizpolnjevanja obveznosti delodajalcev do svojih nogometašev.



Predsednik Fifproja Francoz Philippe Piat je ob tem dejal, da so klubi v zadnjih letih »pridno izkoriščali dejstvo, da so se izognili plačevanju dolgov, potem ko so klube zaprli in jih nato kot nove pravne subjekte znova odprli pod novim nazivom«.