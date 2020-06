FIFA za podaljšanje prestopnega obdobja

London – Po poročanju angleških medijev Svetovna nogometna zvezda FIFA načrtuje podaljšanje letošnjega prestopnega roka do začetka oktobra, da bi igralcem po zastoju vseh tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa omogočila normalno iskanje novih delodajalcev. Klubom se torej obeta dolgo in vroče poletje.



Covid-19 je sprožil veliko negotovosti v nogometnem svetu in če bi obveljali prvotni termini za prestope, bi se na istem znašli tako klubi iz Nemčije, kjer so se odločili dokončati prvenstvo na igriščih, kot iz Francije, kjer so predčasno končali ligaško tekmovanje. Toda nogometaši, ki bodo zamenjali okolja pred uradnim evropskim koncem sezone 2019/20, ne bi imeli pravice nastopa v manjkajočih tekmah, kar še posebej velja za ligo prvakov.



V Angliji, Španiji in Italiji bi radi dokončali državna prvenstva do konca julija, s čimer bi omogočili nadaljevanje klubskih tekmovanj pod dežnikom evropske zveze UEFA. Preostale tekme lige prvakov naj bi se začele vrstiti 8. avgusta in zavlekle v september, kar bi spravilo klube v precejšnjo časovno stisko. Zato se vodilni možje FIFA zavzemajo za novo 12-tedensko prestopno obdobje, ki bi se končalo 2. oktobra. V Italiji so resda že določili termin med 1. septembrom in 5. oktobrom.