Fifa začasno predlaga pet menjav

Bern - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) predlaga, da bi klubom začasno dovolili opraviti po pet menjav med tekmo namesto dosedanjih treh, s čimer bi se lažje soočili z natrpanim urnikom tekem, ko se bodo sezona nadaljevala, predvidoma junija.



Takrat bodo v slabih treh mesecih poskušali dokončati nacionalna prvenstva in evropska tekmovanja, prekinjena od sredine marca zaradi pandemije koronavirusa.



Predlog Fife bo moral najprej odobriti mednarodni odbor za nogometna pravila IFAB (International Football Association Board), odločitev pa bo potem na organizatorjih posameznih tekmovanj. »Zaradi zgoščenega urnika bo nevarnost poškodb večja, saj bodo nogometaši obremenjeni bolj, kot so vajeni,« je zapisala Fifa. Ni odveč omeniti, da bodo igralci verjetno vsaj na začetku tudi slabše telesno pripravljeni.

Do konca leta 2021

Vsaka ekipa naj bi imela pravico do petih menjav, da ne bi bilo na tekmah preveč prekinitev in nepotrebnega zavlačevanja, bi Fifa določila tri termine, v katerih bi poleg polčasa trener lahko zamenjal nogometaše. V morebitnem podaljšku bi bila možna še šesta menjava.



Začasno pravilo bi bilo v veljavi v tej sezoni in v naslednji do 31. decembra 2021 ter naj bi veljalo tudi za reprezentančne tekme, torej tudi na tekmah evropskega prvenstva, ki bo drugo leto od 11. junija do 11. julija.