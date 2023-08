Fifa začela preiskavo zoper Rubialesa

Mednarodna nogometna zveza Fifa je začela disciplinski postopek zoper predsednika španske nogometne zveze (RFEF) Luisa Rubialesa, potem ko je slednji v nedeljo na usta poljubil špansko reprezentantko Jenni Hermoso med proslavljanjem naslova svetovnih prvakinj v Sydneyju. Pri Fifi so dejali, da bi lahko dogodki pomenili kršitev disciplinskega kodeksa, a da bo Fifa nadaljnje informacije dala, ko bo dokončno odločila o zadevi.

Že pred tem je španska ženska nogometna liga zahtevala razrešitev Rubialesa, njegovo vedenje pa označila za »nagnusno«. Rubiales se je znašel pod plazom kritik, k odstopu ga poziva tudi mednarodni sindikat Fifpro, španska vlada pa tudi zahteva preiskavo. Rubiales je sprva celo napadel svoje kritike in jih označil za neupravičene, preden se je na koncu le opravičil za svojo potezo, vendar kritike njegovega vedenja niso pojenjale.

Sindikat igralcev Fifpro zahteva takojšnje ukrepanje proti Rubialesu in preiskavo primera v skladu z etičnim kodeksom Fife, piše v izjavi Fifproja. Ta je Rubialesov poljub označil za neprimerno vedenje, saj je »umazal« poseben trenutek za španske igralke po osvojitvi naslova. Telesni izkazi naklonjenosti brez soglasja niso primerni ali sprejemljivi v nobenem kontekstu, še posebej, če prihajajo od osebe na položaju moči, še piše v izjavi mednarodnega sindikata.

Španska ženska liga F pa je vložila pritožbo pri predsedniku višjega sveta za šport (CSD) in poziva k odstopu Rubialesa. »Enega največjih podvigov v zgodovini španskega športa je omadeževalo sramotno vedenje najvišjega predstavnika španskega nogometa, ki je še enkrat pokazal, da ni dorasel položaju, ki ga zaseda,« so zapisali v ženski ligi in dodali: »Šefa, ki zgrabi svojo zaposleno za glavo in jo poljublja na usta, preprosto ni mogoče tolerirati.«

Telesni napad

»Ne gre le za poljub. Slaviti zmagoslavje na predsedniški loži, medtem ko se drži za svoje genitalije poleg kraljice, je nesprejemljivo in odvratno.« Ta kritika se je sklicevala na drug incident v nedeljo zvečer, ki so ga predvajali po vsem svetu in je videti, da Rubiales zgrabi svoje genitalije z obema rokama, da bi proslavil zmago Španije. Manj kot dva metra stran od njegovega sedeža sta bili španska kraljica Letizia in njena hčerka Sofia, ki sta prav tako spremljali tekmo.

Že pred tem je španska vlada od domače nogometne zveze zahtevala preglednost in nujno ukrepanje, zaradi česar so pri RFEF sklicali izredni sestanek in sprožili notranjo preiskavo incidenta. Victor Francos, španski sekretar za šport in predsednik državnega športnega sveta (CSD), je za radijsko postajo Cadena Ser dejal, da bo svet ukrepal, če ne bo ukrepala španska zveza RFEF.

Tudi španski premier Pedro Sanchez je že v torek dejal, da je bilo Rubialesovo opravičilo za poljub nezadostno. Incident je komentirala tudi ameriška napadalka Megan Rapinoe, prva zvezda ženskega nogometa, ki je bila ostra v pogovoru za Atlantic.

»V kakšnem narobe obrnjenem svetu živimo? Na največjem odru, kjer bi morali proslavljati, mora Jenni ta tip telesno napadati,« je dejala Rapinoe. Rubialesovo vedenje v finalu je označila za prikaz globoke stopnje mizoginije in seksizma.